Zagreb (Croatia), 18/08/2020.- Garbage men race on their tricycles along the track during the garbage men bicycle race at Ban Jelacic square in Zagreb, Croatia, 19 August 2020. Zagreb's authorities organised a street festival named 'Cest is the best' despite the coronavirus pandemic in Croatia with some 219 infected people. (Croacia) EFE/EPA/ANTONIO BAT

GRAFAND1495. RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 19/08/2020.- Un espetero coloca el espeto de sardinas junto a las brasas en un chiringuito de la playa del Rincón de la Victoria en Málaga, en un verano en el que la nueva normalidad obliga a llevar mascarilla entre otras medidas sanitarias y el impacto de la pandemia en la economía se nota en los restaurantes andaluces a pie de playa donde los empresarios han observado que el consumo se ha resentido pero donde el espeto sigue siendo el rey para los turistas.EFE/ Jorge Zapata

Imagem do verão na Praça de El Pilar, em Aragón, Espanha. EFE/JAVIER BELVER

Vista aérea de uma praia de San Sebastián lotada, uma das regiões turísticas do norte da Espanha. EFE/Javier Etxezarreta

Calor na região costeira de Málaga, Espanha, é época de comer sardinhas assadas na praia. EFE/ Jorge Zapata

Um devoto sij toma toma um banho sagrado no Templo Dourado, considerado o lugar mais sagrado para esta religião na Índia, que é uma vertente do hinduísmo. EFE/RAMINDER PAL SINGH

Vários cidadãos se protegem com máscaras de acrílico para ficarem em filas de postos de assistência social em Manila, Filipinas. EFE/ Rolex Dela Pena

Em Amritsar, Índia, um homem representa a 'Gatka', uma arte marcial tradicional do país, durante uma procissão religiosa do 416º aniversário da primeira instalação de Sri Guru Granth Sahib, o livro sagrado dos "sijs. EFE/RAMINDER PAL SINGH

Um homem participa de um culto parte dos rituais do Dia dos Pais que se comemora nesta quarta-feira, no Nepal. EFE/NARENDRA SHRESTHA

Estudantes tailandeses participam de protesto contra o governo com simbólicos laços brancos simbolizando a paz e o combate a militarização do ensino. EFE/EPA/NARONG SANGNAK

Tbilisi (Georgia), 19/08/2020.- Orthodox believers attend a religious service marking the day of Transfiguration of Jesus at the Trinity Cathedral in Tbilisi, Georgia, 19 August 2020. Every year orthodox believers gather to mark the Transfiguration of Jesus on 19 August. EFE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Seoul (Korea, Republic Of), 19/08/2020.- This combination of photos shows Namsan Seoul Tower lit up to display the Lebanese national flag and its three colors in Seoul, South Korea, 19 August 2020, in a show of solidarity following the devastating explosion that hit Beirut on 04 August 2020. (Corea del Sur, Líbano, Seúl) EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

Girassóis renascem mesmo no tempo nublado de Moscou. EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY

Imagem das devastações das fortes chuvas em Daca, Bangladesh. EFE/EPA/MONIRUL ALAM

Moscow (Russian Federation), 19/08/2020.- Local cookers distribute a giant apple pie in front of the Cathedral of Christ's Resurrection, the main Russian Orthodox Cathedral of Russian Armed Forces during celebrations of the Orthodox holiday Yablochny Spas, or 'Apple Salvation' at the Patriot park in Kubinka outside Moscow, Russia, 19 August 2020. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Incêndios florestais continuam na Califórnia, desta vez em Hennessey Fire, Vacaville. EFE/EPA/NEAL WATERS

GRAFAND1528. MÁLAGA, 19/08/2020.- Un hombre practica "paddle surf" en la playa de la Malagueta entre un banco de taró, la niebla que entra desde el mar, y que ha sido visible en todo el cielo en Málaga capital.EFE/ Jorge Zapata