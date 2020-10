15 out 2020

EA4280. JALALABAD (AFGANISTÁN), 15/10/2020.- Un exmilitante entrega sus armas durante una ceremonia de reconciliación en Jalalabad, Afganistán, el 15 de octubre de 2020. Un grupo de 10 ex militantes talibanes y 8 militantes del Estado Islámico (EI) depusieron las armas en Jalalabad y se unieron al proceso de paz. EFE/Ghulamullah Habibi

-FOTODELDÍA- EA4720. CIUDAD DEL CABO (SUDÁFRICA), 15/10/2020.- Una mujer sudafricana protesta contra la última reforma gubernamental de la reforma agraria, este jueves en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Los manifestantes, encabezados por la organización "On Farms", que representa los derechos de los granjeros y las mujeres rurales, muestran su renuncia a la última reforma agraria de la ministra Thoko Dizida, que según ellos excluye a la provincia del Cabo Occidental y particularmente a las comunidades más marginadas. Esta semana dicha reforma fue publicada en el boletín oficial para ser remitida al parlamento. Por primera vez, se permite la expropiación de propiedades sin compensación económica. EFE/NIC BOTHMA

BRA51. SAO PAULO (BRASIL), 15/10/20.- Fotografía del interior de la exposición "Pelé 80 - El rey del fútbol" que abre sus puertas hoy, en el Museo del Fútbol de Sao Paulo (Brasil). La exposición hace un repaso a la biografía de Edson Arantes do Nascimento, desde sus orígenes humildes en los que empezó a trabajar siendo un crío malvendiendo cacahuetes y limpiando botas en una estación de tren, pasando por los 18 años que estuvo en el Santos y los tres mundiales que ganó con Brasil, hasta su retirada en 1977. EFE/ Sebastião Moreira

ACOMPAÑA CRÓNICA: FÚTBOL PELÉ - BRA51. SAO PAULO (BRASIL), 15/10/20.- Fotografía de una de las obras de la exposición "Pelé 80 - El rey del fútbol" que abre sus puertas hoy, en el Museo del Fútbol de Sao Paulo (Brasil). La exposición hace un repaso a la biografía de Edson Arantes do Nascimento, desde sus orígenes humildes en los que empezó a trabajar siendo un crío malvendiendo cacahuetes y limpiando botas en una estación de tren, pasando por los 18 años que estuvo en el Santos y los tres mundiales que ganó con Brasil, hasta su retirada en 1977. EFE/ Sebastião Moreira

São Paulo, 15 de out. (EFE) - A equipe da Efe Brasil selecionou algumas das melhores fotos feitas pelos nossos fotógrafos nesta quinta-feira, 15 de outubro, para mostrar para você o que está acontecendo no Brasil e no mundo.