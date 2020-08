BRA01. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 13/08/2020.- Soldados del ejército brasileño hacen desinfección en el Cristo Redentor hoy para reapertura del punto turístico que acontecerá el próximo sábado, en la ciudad de Rio de Janeiro (Brasil). El Cristo del Corcovado, la más icónica imagen de Brasil en el mundo, abrirá de nuevo sus puertas al público este sábado, así como el cerro de Pan de Azúcar, el acuario y la rueda gigante, otras de las principales atracciones turísticas de Río de Janeiro, tras cinco meses de inactividad por la COVID-19. EFE/Fernando Maia

Soldiers of the Brazilian army disinfect the Cristo Redentor monument to reopen the tourist spot, in Rio de Janeiro, Brazil, 13 August 2020. The Christ of Corcovado, the most iconic image of Brazil in the world, will reopen its doors to the public this Saturday, as well as the Pão de Açúcar hill, the aquarium and the giant wheel, other of the main tourist attractions of Rio de Janeiro, after five months of inactivity due to COVID-19. EFE/Fernando Maia

-FOTODELDIA- Jeonju (Corea del Sur), 13/08/2020.- Varias bailarinas ejecutan la tradicional danza con abanicos dentro de la celebración del Festival del Patrimonio Inmaterial de Corea, en la ciudad suroccidental coreana de Jeonju, este jueves. EFE/Yonhap

-FOTODELDIA- EA4248. LAKE HUGUES, 13/08/2020.- Un helicóptero trata de extinguir un incendio forestal declarado en Lake Hughes en Los Ángeles, California, este miércoles. El incendio ha arrasado ya 10.000 hectáreas. EFE/ Etienne Laurent

-FOTODELDIA- GRAF1402 MADRID, 13/8/2020.- Vista desde el Alto de Peñalara en Madrid de las "perseidas", la lluvia de estrellas que se sucede cada verano, conocida popularmente como "Lágrimas de San Lorenzo" por coincidir su máximo apogeo con los días anteriores y posteriores a esa festividad del santoral.Ni son estrellas ni son lágrimas, sino polvo y rocas residuales de un cometa (el Swift-Tuttle) que al colisionar con la atmósfera terrestre se convierten en "bolas de fuego" y a una velocidad de hasta 50 kilómetros por segundo dibujan esos trazos luminosos que desencadenan uno de los espectáculos astronómicos más característicos de las noches de verano en el hemisferio norte.EFE/Rodrigo Jiménez

-FOTODELDIA- Vaettis (Suiza), 13/08/2020.- Vista general de la presa Gigerwald en Vaettis, en el cantón de San Galo (Suiza) este jueves. Tres barranquistas navarros han fallecido y un cuarto, nacido en Bilbao, está desaparecido tras sufrir un accidente cuando practicaban barranquismo en las gargantas de Parlitobel, en el cantón suizo de San Galo, han informado a Efe fuentes de la delegación del Gobierno en Navarra. EFE/GIAN EHRENZELLER

-FOTODELDIA- GRAF1492. PUEBLA DE ALMORADIEL (TOLEDO), 13/08/2020.- El Complejo Astronómico de La Hita, en La Puebla de Almoradiel (Toledo), ha vuelto a vivir una noche "espectacular" de lluvia de estrellas y apasionados de la astronomía pudieron disfrutar de este fenómeno en un cielo que, gracias a las tormentas, quedó trasparente para ver los destellos de las conocidas como Lágrimas de San Lorenzo. EFE/Ismael Herrero

-FOTODELDIA- Berlín (Alemania), 13/08/2020.- Un joven toma el sol junto a una de las secciones que permanecen en pie del Muro de Berlín (Alemania) este jueves, cuando se cumplen 59 años del inicio de la construcción de la emblemática estructura. EFE/HAYOUNG JEON

-FOTODELDIA- Korenov (Rep. Checa), 13/08/2020.- Vista del cielo estrellado durante las perseidas, la lluvia de estrellas que se sucede cada verano, sobre una capilla en las Montañas Jizera de Korenov (República Checa) en la madrugada de este jueves. EFE/MARTIN DIVISEK

Ayia Napa (Cyprus), 13/08/2020.- A woman enjoys the sunny weather and the sea at Cape Greco on the south-east tip of Cyprus, 13 August 2020. The government announced that Cyprus does not expect to be able to welcome more than 20-25 percent of the usual number of holidaymakers from previous years due to the coronavirus pandemic. (Chipre) EFE/EPA/KATIA CHRISTODOULOU

Johannesburg (South Africa), 13/08/2020.- Children stand in their social distancing squares after arriving at school while wearing protective clothing in the form of masks and face shields as part of their safety due to the Covid-19 coronavirus pandemic, in Johannesburg, South Africa, 13 August 2020. The Street Light School primary school in downtown Johannesburg has continued to operate during the pandemic with care of the students and strict preventive measures at the school including feet and hand sterilization, compulsory face masks and shields and sterilization of all surfaces in the school. The school has been build almost entirely from reusable materials. (Sudáfrica, Estados Unidos, Johannesburgo) EFE/EPA/KIM LUDBROOK

Johannesburg (South Africa), 13/08/2020.- Children wait outside the school gate while wearing protective clothing in the form of masks and face shields as part of their safety due to the Covid-19 coronavirus pandemic, in Johannesburg, South Africa, 13 August 2020. The Street Light School primary school in downtown Johannesburg has continued to operate during the pandemic with care of the students and strict preventive measures at the school including feet and hand sterilization, compulsory face masks and shields and sterilization of all surfaces in the school. The school has been build almost entirely from reusable materials. (Sudáfrica, Estados Unidos, Johannesburgo) EFE/EPA/KIM LUDBROOK

-FOTODELDIA- Fráncfort (Alemania), 13/08/2020.- Un avión despega al amanecer del Aeropuerto Internacional de Fráncfort (Alemania) este jueves. EFE/Roland Wittek

-FOTODELDIA- Jammu (India), 13/08/2020.- Varios oficiales de la Policía de Jammu y Cachemira participan en el ensayo general del desfile por el Día de la Independencia en Jammu (India) este jueves. La India celebra el 73º aniversario de su independencia el próximo 15 de agosto. EFE/JAIPAL SINGH