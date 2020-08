EFE/ Cabalar

-FOTOGALERÍA: 01 de 12- AME6746. SAO PAULO (BRASIL), 07/08/2020.- Bailarines del ballet Paraisópolis vuelven a clases después del encierro por el COVID-19, con todas las medidas de seguridad, el 6 de agosto de 2020 en Sao Paulo (Brasil). El Ballet Paraisópolis fue fundado en 2012 por la bailarina Mónica Tarragó siendo un proyecto que ayuda a niños y jóvenes en la favela de Paraisópolis. Hoy el ballet tiene un total de 200 estudiantes que se benefician directamente y otros 2000 están en lista de espera. EFE/Fernando Bizerra

Flaesch (Switzerland), 07/08/2020.- A flock of sheep crosses alpine terrain below the 'Falknis' peak (2,562 meters above sea level), in Flaesch, Switzerland, 07 August 2020. During the so-called 'Schafuebergang' some 1,300 sheep are led to wander from one meadow to another high altitude pasture, crossing on a steep and narrow alpine trail. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER ATTENTION: This Image is part of a PHOTO SET

-FOTODELDIA- Beirut (Líbano), 07/08/2020.- Trabajadores y miembros de la defensa civil libanesa buscan fallecidos y supervivientes entre los escombros este viernes 7 de agosto. tres días después de la explosión que sacudió el puerto de Beirut. EFE/WAEL HAMZEH

-FOTODELDIA- Montreal-la-cluse (Francia), 07/08/2020.- El ciclista colombiano Egan Bernal del Team Ineos protegidocon una mascarillapoco antes de la primera etapa del Tour de l'Ain que se disputa sobre 139,5 km, entre Montreal-La-Cluse y Ceyzeriat, Francia, el 7 de agosto de 2020. EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

-FOTODELDIA- Los Angeles (Estados Unidos), 07/08/2020.- Vigilia en apoyo de las víctimas de una explosión en Beirut celebrada anoche frente al Ayuntamiento de Los Ángeles, iluminado con los colores de la bandera libanesa. EFE/ETIENNE LAURENT

-FOTODELDIA- Neuheun (Indonesia), 07/08/2020.- Un operario recoge agua de mar para producir sal marina por evaporación en Neuhen, Aceh Besar, Indonesia, este viernes 7 de agosto. EFE/HOTLI SIMANJUNTAK

-FOTODELDIA- Bangkok (Tailandia), 07/08/2020.- Un policía con un impermeable naranja patrulla ante el monumento a la democracia de Bangkok mientras los líderes prodemicracia de los movimientos juveniles antigubernamentales ofrecen una rueda de prensa, este viernes, 7 de agosto, en la capital tailandesa. EFE/EPA/DIEGO AZUBEL

-FOTODELDIA- Ludwigsburg (Germany), 07/08/2020.- Balas de paja en Waldboeckelheim, cerca de Bad Kreuznach, Alemania, este viernes 7 de agosto en el que las temperaturas puede alcanzar 37 grados centígrados en el suroeste del país. EFE/RONALD WITTEK

-FOTODELDIA- Flaesch (Suiza), 07/08/2020.- Los excursionistas observan cómo un rebaño de ovejas cruza un terreno alpino bajo pico 'Falknis' (2.562 m), en Flaesch, Suiza, este viernes 7 de agosto. EFE/GIAN EHRENZELLER ATTENTION: This Image is part of a PHOTO SET

-FOTODELDIA- Bangkok (Tailandia), 07/08/2020.- Jóvenes deportistas que practican Muay Thai, durante un ritual tradicional en el National Stadium de Bangkok, Tailandia, el 07 de agosto de 2020. 800 jóvenes participaron en el ritual sagrado para expresar su gratitud y rendir homenaje a antepasados ??y entrenadores. EFE/RUNGROJ YONGRIT

-FOTODELDIA- Kabul (Afganistán), 07/08/2020.-Los delegados durante la Loya Jirga, el nombre que se da en Afganistán a una gran asamblea, para discutir la liberación de los prisioneros talibanes, este viernes 7 de agosto en Kabul. EFE/HEDAYATULLAH AMID

AME6428. ROSARIO (ARGENTINA), 07/08/2020.- Embarcaciones pequeñas navegan por el río Paraná, mientras en el fondo se observan las columnas de humo por los incendios en el delta del río, el 27 de julio de 2020, a la altura de Rosario (Argentina). El río Paraná se seca hasta el incendio. Su caudal, el del segundo río más largo de Sudamérica, se adolece de una sequía histórica desde su cabecera, en Brasil, también a su paso por Paraguay y, especialmente en su bajante en Argentina, donde sus aguas han dejado de ser un cortafuego y sus ahora áridas riberas están siendo devoradas por el fuego. EFE/ Franco Trovato Fuoco

Kabul (Afghanistan), 07/08/2020.- Delegates attend the Loya Jirga to discuss the release of Taliban prisoners, in Kabul, Afghanistan, 07 August 2020. Loya Jirga, an assembly of elders and political elites, is convened to advise the government on the release of the remaining 400 Taliban prisoners to complete the prisoner exchange process, which is a pre-condition for intra-Afghan talks. (Lanzamiento de disco, Afganistán) EFE/EPA/HEDAYATULLAH AMID

AME6428. ROSARIO (ARGENTINA), 07/08/2020.- Fotografía de las columnas de humo por los incendios en el delta del río Paraná, el 27 de julio de 2020, a la altura de Rosario (Argentina). El río Paraná se seca hasta el incendio. Su caudal, el del segundo río más largo de Sudamérica, se adolece de una sequía histórica desde su cabecera, en Brasil, también a su paso por Paraguay y, especialmente en su bajante en Argentina, donde sus aguas han dejado de ser un cortafuego y sus ahora áridas riberas están siendo devoradas por el fuego. EFE/ Franco Trovato Fuoco

Carros (France), 07/08/2020.- A view of a dried up part of the Var riverbed due to low water level and recent hot temperatures in Carros, southern France, 07 August 2020. The south of France is experiencing dry weather and drought with record temperatures. (Francia) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Paris (France), 07/08/2020.- A dog jumps in the water of the Louvres museum fountains as a heatwave rolls over Paris, France, 07 August 2020. In France, 53 departments are on drought and heat wave alert. (Francia) EFE/EPA/Julien de Rosa

Jenin (-), 07/08/2020.- A relative weeps during the funeral of Palestinian woman Dalia Smoudi in the West Bank city of Jenin, 07 August 2020. Palestinian Health Ministry said that Dalia Samoudi, 23, died to critical wounds sustained from Israeli military gunfire during a raid into the Jenin city neighborhood of al-Jaberiyyat. (Incendio) EFE/EPA/ALAA BADARNEH