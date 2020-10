9 out 2020

-FOTODELDIA- Roma (Italia), 09/10/2020.- Simpatizantes del movimento Fridays For Future, ovimiento estudiantil internacional que reclama acción contra el cambio climático, durante una manifestación en la Piazza del Popolo, Roma, este viernes. EFE/EPA/Riccardo Antimiani

-FOTODELDIA- Poznan (Polonia), 09/10/2020.- Los polacos Bartosz Modrzynski y Lukasz Posylajka of Poland durantene su participación el Campeonato de Europa 2020 que se celebra en Poznan. EFE/Jakub Kaczmarczyk POLAND OUT

São Paulo, 09 de out. (EFE) - A equipe da Efe Brasil selecionou algumas das melhores fotos feitas pelos nossos fotógrafos nesta sexta-feira, 09 de outubro, para mostrar para você o que está acontecendo no Brasil e no mundo.