-FOTODELDÍA-Haltern Am See (Germany), 11/09/2020.- Telarañas sobre hierba de brezo en la reserva natural Westruper Heathland cerca de Haltern am See, Alemania, 11 de septiembre de 2020. Según el pronóstico del tiempo, se espera que en los próximos días las temperaturas alcancen los 30 grados Celsius en Alemania y en otras partes de Europa. EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL