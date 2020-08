ACOMPAÑA CRÓNICA BRASIL MONOS***AME8137. CIUDAD DE SILVA JARDIM (BRASIL), 14/08/2020.- Fotografía de un mono de la especie tamarino león dorado, en peligro de extinción y una de las especies más emblemáticas de Brasil, este jueves en Ciudad de Silva Jardim (Brasil). Para preservar el futuro de la especie en Río de Janeiro se ha construido un viaducto entre áreas boscosas para facilitar la reproducción de este exótico animal. EFE/Antonio Lacerda

BRA01. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 14/08/2020.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se pone el tapabocas durante su participación en la inauguración de un colegio cívico-militar, hoy en Río de Janeiro (Brasil). EFE/Antonio Lacerda

-FOTODELDIA- Amritsar (India), 14/08/2020.- Dos policías de Punjab reflejadas en un charco mientras se preparan para participan en el ensayo general del desfile por el Día de la Independencia en Amritsar (India) este viernes. La India celebra el 73º aniversario de su independencia el próximo 15 de agosto. EFE/RAMINDER PAL SINGH

-FOTODELDIA- Phnom Penh (Camboya), 14/08/2020.- Un familiar de uno de los antiguos activistas del opositor Partido de Rescate Nacional de Camboya (CNRP) llora ante la sede del Tribunal Supremo en Phnom Penh (Camboya) este viernes, después de que el alto tribunal anunciara su decisión de no conceder la libertad condicional a los activistas detenidos. EFE/MAK REMISSA

-FOTODELDIA- EA5447. BHOPAL, 14/08/2020.- Una joven sonríe a través de una bandera de la India durante el ensayo de las celebraciones del Día de la Independencia en Bhoopal (India), este viernes. EFE/ Sanjeev Gupta

-FOTODELDIA- Dili (Timor Oriental), 14/08/2020.- Varias oficiales de la Policía Nacional timorense protegen a un "civil" mientras participan en un ejercicio antiterrorista en Dili, Timor Oriental, este viernes. EFE/ANTONIO DASIPARU

-FOTODELDIA- EA5281. KATMANDÚ (NEPAL), 14/08/2020.- Un hombre se asoma desde el cierre de su negocio cerrado por la pandemia del coronavirus en el distrito comercial de Katmandú, Nepal, este viernes. Katmandú ha registrado 100 nuevos casos de coronavirus. EFE/ Narendra Shrestha

Bangalore (India), 14/08/2020.- Indian women wear face masks as a preventive measure against Coronavirus, in Bangalore, India, 14 August 2020. Countries around the world have started to ease coronavirus disease (COVID-19) lockdown restrictions in an effort to restart their economies and help people in their daily routines amid the coronavirus pandemic. EFE/EPA/JAGADEESH NV

ACOMPAÑA CRÓNICA BRASIL MONOS***AME8137. CIUDAD DE SILVA JARDIM (BRASIL), 14/08/2020.- Fotografía de un mono de la especie tamarino león dorado, en peligro de extinción y una de las especies más emblemáticas de Brasil, este jueves en Ciudad de Silva Jardim (Brasil). Para preservar el futuro de la especie en Río de Janeiro se ha construido un viaducto entre áreas boscosas para facilitar la reproducción de este exótico animal. EFE/Antonio Lacerda

ACOMPAÑA CRÓNICA: CHILE MEDIOAMBIENTE AME8152. SANTIAGO (CHILE), 14/08/2020.- Vista de un aguacate el 11 de agosto de 2020 en la localidad de Cabildo, ubicada en la región de Valparaíso, provincia de Petorca a 200 km al norte de Santiago (Chile). Es el rey de los "foodies" en Instagram y el "superalimento" más recetado por los nutricionistas. Pero el aguacate, que necesita ingentes cantidades de agua para su cultivo, es también un fruto que está secando el centro de Chile y amenazando la supervivencia de cientos de comunidades. EFE/Elvis González

Karachi (Pakistan), 14/08/2020.- People celebrate with the national flag on Independence Day in Karachi, Pakistan, 14 August 2020. Millions of Pakistanis celebrate the 74th independence anniversary from British rule on 14 August 2020. EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER

Montmelo (Spain), 14/08/2020.- French Formula One driver Esteban Ocon of Renault in action during the second practice of the Formula One Grand Prix of Spain at the Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmelo, Spain, 14 August 2020. The 2020 Formula One Grand Prix of Spain will take place on 16 August 2020. (Fórmula Uno, España) EFE/EPA/Alejandro Garcia / Pool

GRAFCAV8029. ARATAZA (NAVARRA), 14/08/2020.- Javier, ganadero de la localidad navarra de Artaza, es uno de los últimos esquiladores que aún mantienen la tradición de esquilar a su ganado con tijeras. Cuando se acerca la época de calor es cuando realiza esta actividad típica ganadera, el esquileo de ovinos, aunque despojar a una oveja de su voluptuosa lana no es tarea fácil, sobre todo cuando el procedimiento se hace con tijeras y requiere de mayor destreza y cuidado en comparación con máquinas esquiladoras. EFE/ Jesús Diges

-FOTODELDIA- EA5393. EZERETS (BULGARIA), 14/08/2020.-Girasoles secos en un cultivo en Ezerets, Bulgaria, este viernes. Según predicciones meteorológicas, se esperan días calurosos en el país por encima de los 36 grados. EFE/ Vassil Donev