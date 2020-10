***CORRIGE NOMBRE DEL FOTOGRAFO***GRAFCAT2890. BARCELONA, 13/10/2020.- Una persona practica padel surf en la playa de la Barceloneta, este martes, cuando el gobierno catalán prepara nuevas medidas para tratar de frenar el aumento de contagios de COVID-19, que se aplicarán esta semana, después de pedir que se reduzca al máximo la actividad social, que se amplíe el teletrabajo hasta recuperar los niveles de marzo y abril y que las universidades impartan las clases de forma virtual durante los próximos 15 días. EFE/Alejandro García

Budapest (Hungary), 13/10/2020.- A visitor looks at a painting after the ceremonial opening of an exhibition of Irish artist Sean Scully's life's works 'Passenger ñ A Retrospective' in the Hungarian National Gallery in Budapest, Hungary, 13 October 2020. The exhibition showcases almost hundred works of Scully, one of the most important contemporary representatives of abstract art. (Hungría) EFE/EPA/Balazs Mohai HUNGARY OUT

-FOTODELDÍA- AME854. CALI (COLOMBIA), 12/10/2020.- Un indígena del suroeste de Colombia grita consigna en una marcha hoy, por la vía Panamericana hacia la ciudad de Cali (Colombia). Los indígenas esperan reunirse con el presidente colombiano, Iván Duque, para plantearle "temas estructurales" como son el supuesto exterminio de sus pueblos, la concentración del poder y el fraccionamiento de la institucionalidad. EFE/Ernesto Guzmán

RIO DE JANEIRO (BRASIL), 13/10/2020.- Rueda de samba en la calle céntrica Ouvidor, el 10 de octubre de 2020 en Rio de Janeiro (Brasil). Siete meses después de la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus a Brasil, la samba vuelve a agitar las calles de Río de Janeiro, una ciudad que se ha entregado de lleno a la "nueva normalidad" pese a los aún elevados índices de contagio. Las "ruedas de samba" han resurgido en los últimos días en la "Cidade Maravilhosa" tras recibir la luz verde de la Alcaldía de Río de Janeiro, que la pasada semana dio un paso más en su proceso de desescalada. EFE/Marcelo Sayão

Karachi (Pakistan), 13/10/2020.- Residents wearing protective face masks ride a bike on a road during 'smart' lock down, after new cases of Coronavirus COVID-19 pandemic were reported, Karachi, Pakistan, 13 October 2020. Countries around the world are taking increased measures to stem the widespread of the SARS-CoV-2 coronavirus which causes the Covid-19 disease. EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER

Bunnik (Netherlands), 13/10/2020.- A woman sits by the river Kromme Rijn on an autumn day in Bunnik, The Netherlands, 13 October 2020. (Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Conakry (Guinea), 12/10/2020.- Supporters of the ruling party Rally of the Guinean People (RPG) attend an election rally in Madina market in the Dixinn district, Conakry, Guinea, 12 October 2020 (issued 13 October 2020). Incumbent president Alpha Conde is seeking a controversial third term in the Guinea presidential elections scheduled for 18 October 2020. Critics claim his candidacy for a third term is illegal as the constitution provides for a maximum of two five year mandates. (Elecciones, República Guinea) EFE/EPA/PAPA SECK

London (United Kingdom), 13/10/2020.- A masked man passes a Covid themed grafitti in the Tower Hamlet area of London, Britain, 13 October 2020. The UK unemployment rate rose to 4.5 percent between June and August as the pandemic continued to hit jobs. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL

Hong Kong (China), 12/10/2020.- A Chinese white dolphin (Sousa chinensis), swims in the Southwest Lantau Marine Park in Hong Kong, China, 12 October 2020 (issued 13 October 2020). According to the World Wide Fund, (WWF), the population of Chinese white dolphins inhabiting the Pearl River Delta, including Hong Kong, is estimated to number around 2,500 individuals. In Hong Kong they face an increasing number of threats including habitat loss and degradation, prey depletion, underwater noise disturbance, vessel traffic as well as toxins and pollutants. As ferry traffic between Hong Kong and Macau has been temporarily stopped due to travelling restrictions brought by the COVID-19 pandemic, some dolphins have returned to their old feeding areas. Cetacean experts from the Pearl River proposed an emergency plan to give the dolphin population a chance to stabilise and recover that includes a protection of core areas critical for feeding, mating and socialising among other measures. (Estados Unidos, Macao) EFE/EPA/JEROME FAVRE

Washington (United States), 13/10/2020.- US Supreme Court nominee Judge Amy Coney Barrett (R) attends the second day of her Senate Judiciary committee confirmation hearing on Capitol Hill in Washington, DC, USA, 13 October 2020. Barrett was nominated by President Donald Trump to fill the vacancy left by Justice Ruth Bader Ginsburg who passed away in September. (Estados Unidos) EFE/EPA/DREW ANGERER / POOL

BARCELONA, 13/10/2020.- Dos profesionales sanitarios almuerzan delante del Hospital del Mar de Barcelona, este martes, cuando el gobierno catalán prepara nuevas medidas para tratar de frenar el aumento de contagios de COVID-19, que se aplicarán esta semana, después de pedir que se reduzca al máximo la actividad social, que se amplíe el teletrabajo hasta recuperar los niveles de marzo y abril y que las universidades impartan las clases de forma virtual durante los próximos 15 días. EFE/Quique García

Ourém (Portugal), 13/10/2020.- Vista de la procesión de la Hora Señora de Fátima en el Santuario de Fátima, Portugal, hoy 13 de octubre de 2020. Según el plan ya aprobado por la Dirección General de Salud, la peregrinación de octubre estará sujeta a fuertes restricciones, no permitiendo que más de seis mil personas ingresar al recinto como medida de prevención contra la pandemia del covid-19.- EFE/PAULO CUNHA

-FOTODELDIA- Yakarta (Indonesia), 13/10/2020.- Policías antidisturbios durante una protesta contra la ley Ómnibus este martes en Yakarta. EFE/ADI WEDA

VALENCIA, 13/10/2020.-El Colegio Mayor "Galileo Galilei" y sus alrededores amanecieron hoy con pintadas alusivas al brote de Covid-19 detectado la pasada semana y que obligó a suspender las clases presenciales a 25.000 alumnos del campus de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). EFE/Kai Försterling

-FOTODELDIA- Katmandú (Nepal), 13/10/2020.- Sushil Gupta trabaja en una fábrica antes del inicio de los festivales nepaleses Dashain, Dipawoli y Chath en Katmandú, Nepal, este martes. "Me enfrento a una enorme crisis financiera debido al largo confinamiento causado por la pandemia de coronavirus. Ahora el Gobierno ha aligerado las medidas por lo que no voy a poder volver a mi localidad de origen para celebrar las próximas fiestas con mi familia ya que tengo que trabajar", señala Sushil. EFE/Narendra Shrestha