Imagem de um soldado afegão que participa dos treinamentos táticos anti-terroristas, nesta terça, em Gozara. EFE/ Jalil Rezayee

Um menino posa com a nova emissão de notas de 500 kyats birmanos (menos de U$ 0,250) com a estampa do retrato do falecido general Aung San. EFE/NYEIN CHAN NAING

Zandvoort (Netherlands), 21/07/2020.- A participant in action during an inline skating training session at the Circuit Zandvoort in Zandvoort, The Netherlands, 21 July 2020. The skaters are preparing for the upcoming national championships of the 100-meter sprint and marathon events scheduled for 29 August. (100 metros, Maratón, Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/KOEN VAN WEEL

Uma mãe leva sua filha nos braços, enquanto caminha por uma rua inundada em Dacca, Bangladesh, nesta terça-feira. EFE/MONIRUL ALAM

Imagem dos tocadores do sino da Catedral de São Vito, no Castelo de Praga, na República Checa. O local é um dos poucos no mundo a manter viva a tradição de tocar sinos, um trabalho voluntário feito todos os domingos. EFE /Martin Divisek

Meios aéreos e dezenas de bombeiros trabalham para conter um incêndio florestal perto da praia de Coira, na região da Corunha/Galiza. EFE/Lavandeira Júnior.

Operários trabalham na montagem de uma roda-gigante na frente do Propylaeum, em Munich. EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

Detalhe da estátua de Ava Gadner, com a qual a cidade de Tona de Mar, em Girona, se lembra das filmagens do filme "Pandora". Nesta terça-feira, a estátua 'acordou' de máscara. EFE / Alejandro García

Uma mulher é vista enquanto espera na enfermaria da área COVID-19 no Hospital Moscoso Puello em Santo Domingo, República Dominicana, em 21 de julho de 2020. As pessoas infectadas e mortas por coronavírus na República Dominicana continuam a aumentar, de acordo com dados fornecidos nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde Pública. EFE/ Orlando Barria

A estilista britânica Vivienne Westwood protagonizou uma protesto contra a extradição do fundador do Wikileaks, Julien Assange, em frente ao Tribunal Penal Central de Londres, nesta terça-feira. EFE/Neil Hall

Pooja Sharma, uma mulher trans, verifica sua maquiagem em Mumbai, Índia. No sul da Ásia, a comunidade LGBTQI continua enfrentando vários graus de discriminação. As atitudes estão mudando lentamente no Nepal e na Índia, onde as uniões entre pessoas do mesmo sexo foram descriminalizadas há dois anos. Em outros lugares da região, particularmente em países como Afeganistão, Paquistão, Bangladesh ou Sri Lanka, a homossexualidade ainda é considerada um crime moral em meio ao conservadorismo religioso predominante. EFE/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Um homem pesca no Oceano Índico, em Colombo, Sri Lanka, em 21 de julho de 2020. O governo do Sri Lanka suspendeu a maioria das restrições impostas durante quase quatro meses em uma tentativa de mitigar a disseminação do coronavírus SARS-CoV-2 que causa a doença de COVID-19. Agora, o país do sul da Ásia está se preparando para uma reabertura completa de negócios e atividades, em um esforço para evitar uma crise econômica difícil. EFE/Chamila Karunarathne

Admiradores organizam um cortejo fúnebre para o ex-técnico e campeão mundial inglês, Jack Charlton, em Northumberland in Ashington, Inglaterra. EFE/EPA/Jon Super

Motoristas enfrentam as fortes chuvas que inundaram Katmandú, no Nepal. EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Dois homens cruzam o lago Dal, ao leste da Cashemira indiana. EFE/ Farooq Khan