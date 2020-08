Turistas, de máscaras, fazem fila para pegar o trem de 'Gornergrat Bahn' em frente à montanha Matterhorn, um dos cartões postais do turismo em Zermatt, Suíça. EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

A lua cheia se põe atrás do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. EFE/Antonio Lacerda

Durante uma operação policial contra o tráfico ilegal de animais, em Bali, 24 tartarugas são soltas em direção ao mar. EFE/Made Nagi

Com as altas temperaturas do verão em Valência, a nebulosidade toma conta do céu e desenha paisagens ao amanhecer. EFE/Kai Försterling

AME6388. LA PAZ (BOLIVIA), 05/08/2020.- La "chiflera" o vendedora Margarita Quispe prepara una ofrenda para la Madre Tierra el 4 de agosto de 2020, en el "Mercado de las Brujas", en La Paz (Bolivia). Buena salud y que se vayan las enfermedades son la constante en los pedidos a la Pachamama o Madre Tierra en el mes dedicado a entregar ofrendas a esa deidad andina en Bolivia, en medio de la pandemia de la COVID-19. Agosto es el mes elegido para estas ofrendas porque concluye la primera temporada agrícola en el mundo andino y, según tradiciones indígenas, en este momento del año la Madre Tierra "abre la boca" para alimentarse con estos ofrecimientos, que retribuyen los frutos dados y los que dará en el futuro. EFE/ Stringer

Bucharest (Romania), 05/08/2020.- Pigeons cool down at a public fountain on a hot summer day in downtown Bucharest, Romania, 05 August 2020. Temperatures in Bucharest reached 33 degrees Celsius at shadow. (Rumanía, Bucarest) EFE/EPA/ROBERT GHEMENT

Bucharest (Romania), 05/08/2020.- A pigeon lands to cool down at a public fountain on a hot summer day in downtown Bucharest, Romania, 05 August 2020. Temperatures in Bucharest reached 33 degrees Celsius at shadow. (Rumanía, Bucarest) EFE/EPA/ROBERT GHEMENT

Em La Paz, as "cholas" vendem ervas para serem oferecidas à "Mãe Terra", tradição andina que, atualmente, serve como culto à saúde e contra o coronavírus. EFE/Stringer

Beirut (Lebanon), 05/08/2020.- A holy cross is seen inside a damaged car in the aftermath of a massive explosion in Beirut, Lebanon, 05 August 2020. According to Beirut's Governor Marwan Abboud, at least 100 people were killed and more than 4,000 were injured after an explosion, caused by over 2,500 tons of ammonium nitrate stored in a warehouse, devastated the port area on 04 August. (Líbano) EFE/EPA/WAEL HAMZEH

Karachi (Pakistan), 05/08/2020.- People hold flags of Pakistani administered Kashmir as they participate in a protest march to mark the first anniversary of India abrogating the semi-autonomous status of the disputed region in August last year, in Karachi, Pakistan, 05 August 2020. Kashmir, one of the most militarized territories in the world, has been the subject of a decades-long sovereignty dispute between Pakistan and India since 1947. The two countries, which have fought three wars, including two over Kashmir, claim the divided territory in its entirety but rule its parts. (Protestas) EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER

A Catedral de São Miguel, em Bruxelas/Bélgica, é tomada por 22 mil origamis componentes da mostra "Origami for Life", que arrecada fundos para o Hospital Erasmus na luta contra a Covid. EFE/Olivier Hoslet

Profissionais desinfetam estádios de futebol para a Liga Profissional Saudita, na cidade de Al-Hasa, Arábia Saudita. EFE/EPA/STR

A Cúpula da Bomba Atômica é vista no Peace Memorial Park em Hiroshima, oeste do Japão, que relembra o 75º aniversário do bombardeio de Hiroshima na quinta-feira (6). Em 1945, os Estados Unidos lançaram duas bombas nucleares sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki em 06 e 09 de agosto, respectivamente, matando mais de 200 mil pessoas. Os eventos anuais de comemoração deste ano foram cancelados ou reduzidos em meio à pandemia de coronavírus. EFE / EPA / DAI KUROKAWA

Os artistas de rua Jesus Cruz Artiles, mais conhecido como 'Eme Freethinker' e Francesco Nolli, conhecido Pen Chill, trabalham em um mural, em Berlim, em homenagem ao 75º aniversário da bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki. EFE/EPA/FELIPE TRUEBA

Um homem passa em frente a uma foto que mostra os efeitos da bomba atômica atirada em Hiroshima. O arquivo está no Memorial da Paz, na mesma cidade japonesa. EFE/DAI KUROKAWA

Ciclistas ficam perto da linha de chegada durante a 1ª etapa da corrida do Tour da Polônia realizado entre as cidades do sul do país Chorzow e Katowice. EFE/ANDRZEJ GRYGIEL

Meninos mergulham em um lago em meio ao bloqueio contínuo de coronavírus em Kolkata, Índia, nesta quarta. EFE/EPA/PIYAL ADHIKARY

Vista de uma sala transformada pelo artista Sheikki, 'High on life', dentro de um antigo prédio residencial em Kerava, cerca de 40 quilômetros ao norte de Helsinque, Finlândia. EFE/EPA/MAURI RATILAINEN

Os devotos hindus acendem lâmpadas de barro dentro das instalações do Vishva Hindu Parishad (VHP), a sede de uma organização hindu da direita indiana que celebra o Deus Rama - uma das sete encarnações do Deus Vishnu, de acordo com a mitologia hindu. EFE / EPA / RAJAT GUPTA

Uma tartaruga morta é vista em uma praia contaminada de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. EFE/Antonio Lacerda