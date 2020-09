Washington (United States), 16/09/2020.- A hazy sun rises behind the US Capitol in Washington, DC, USA, 16 September 2020. Smoke from forest fires in California and Oregon has travelled thousands of miles to the US East Coast. (Incendio, Estados Unidos) EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Kandahar (Afghanistan), 16/09/2020.- Afghan health worker administers polio vaccination to children in Kandahar, Afghanistan, 16 September 2020. Vaccination campaign in Afghanistan resumed after seven months of break due to the Coronavirus pandemic. Since the beginning of 2020, the number of polio cases in Afghanistan has reached 46, 32 of them in the southern region. (Afganistán) EFE/EPA/MUHAMMAD SADIQ

Dhaka (Bangladesh), 16/09/2020.- A woman buys fruit items at the traditional village market popularly known as Meradia Hatt in Dhaka, Bangladesh, 16 September 2020. According to the local residents and historians, the traditional village market was established about 100 years ago during British rule, this traditional makeshift market is on every Wednesday from morning to night. People buy their products at a reasonably cheap price. EFE/EPA/MONIRUL ALAM

AME5182. PORTO JOFRE (BRASIL), 16/09/2020.- Dos jaguares descansan en un paraje cercano a Porto Jofre el 15 de septiembre de 2020, en Mato Grosso (Brasil). Numerosos ejemplares del jaguar, el mayor felino del continente americano, se desplazan actualmente hacia un extremo del Parque Estatal Encontro das Aguas, en Mato Grosso, huyendo de los incendios que han consumido un 17 % del Pantanal brasileño, el mayor humedal del mundo y que Brasil comparte con Paraguay y Bolivia. Dicho parque natural es el principal asentamiento en el mundo de los jaguares y uno de los lugares más visitados por los ecoturistas en el país suramericano. EFE/ CARLOS EZEQUIEL VANNONI

-FOTODELDIA- Ancona (Italia), 16/09/2020.- El gran incendio, visible desde varias partes de la ciudad, que se desarrolló en el puerto de Ancona, Italia, el 16 de septiembre de 2020. Un gran incendio se desató durante la noche en el puerto de Ancona. Los bomberos han controlado el fuego, pero esperaban seguir trabajando durante todo el miércoles para apagarlo por completo. No hay informes de muertos ni heridos. EFE / ARIANNA MORONI

-FOTODELDIA- Hong Kong (China), 16/09/2020.- Un lori arcoíris (trichoglossus haematodus) picotea las gafas de un visitante en el aviario de Hong Kong este miércoles 16 de septiembre de 2020. EFE/JEROME FAVRE

EA3594. GRENOBLE (FRANCIA), 16/09/2020.- Tres personas vestidas de ciclistas pedalean en el aire suspendidas desde un teleférico durante un espectáculo previo al inicio este miércoles de la 17ª etapa del Tour de Francia, con un recorrido de 107 km desde Grenoble hasta Meribel Col de la Loze, en Francia.EFE/ Sebastien Nogier

-FOTODELDIA- Frankfurt Am Main (Alemania), 16/09/2020.- Dos suricatas (Suricata suricatta) juegan en su recinto en el zoológico de Frankfurt am Main, Alemania, 16 de septiembre de 2020. EFE / RONALD WITTEK

-FOTODELDÍA-(Switzerland Schweiz Suisse), 16/09/2020.- Un hombre contempla el amanecer desde la cima del Grande Dent de Morcles (2969 m), junto a la llanura del Ródano, Suiza, 14 de septiembre de 2020EFE/EPA/ANTHONY ANEX