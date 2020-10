6 out 2020

-FOTODELDIA- EA2436. DUBAI, 06/10/2020.- El exciclista estadounidense Lance Armstrong (c) participa en el evento "Ride with Lance" ("monta con Lance") este martes en Dubai, Emiratos Árabes. El exprofesional Lance Armstrong invitó a ciclistas locales para rodar con él 50 kilómetros en la pista de Al Qudra, en las afueras de Dubai, cumpliendo todas las regulaciones sanitarias de la covid-19. EFE/ALI HAIDER

-FOTODELDIA- EA2436. DUBAI, 06/10/2020.- Ciclistas participan en el evento "Ride with Lance" ("monta con Lance") este martes en Dubai, Emiratos Árabes. El exprofesional Lance Armstrong invitó a ciclistas locales para rodar con él 50 kilómetros en la pista de Al Qudra, en las afueras de Dubai, cumpliendo todas las regulaciones sanitarias de la covid-19. EFE/ALI HAIDER

São Paulo, 06 de out. (EFE) - A equipe da Efe Brasil selecionou algumas das melhores fotos feitas pelos nossos fotógrafos nesta terça-feira, 06 de outubro, para mostrar para você o que está acontecendo no Brasil e no mundo.