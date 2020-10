7 out 2020

-FOTODELDIA- Frederiksberg (Dinamarca), 07/10/2020.- Mun, una cría de elefante nacida el 1 de octubre, sale por primera vez este miércoles acompañado de su madre a las instalaciones al aire libre del zoológico de Copenhague, Dinamarca. EFE/Mads Claus Rasmussen DENMARK OUT

GRAF6550. MADRID, 07/10/2020.- El presidente del Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno (CEONM), Tito Pajares, este miércoles en declaraciones a EFE sobre la medida cautelar acordada por un juzgado madrileño por la que, mientras se llegue a juicio, un local de ocio nocturno no tendrá que pagar el alquiler mientras permanezca cerrado por la pandemia, y cuando abra solo abonará la mitad de la renta, al entender que la crisis sanitaria cambia sustancialmente las condiciones del contrato. EFE/ Emilio Naranjo

-FOTODELDIA- EA3772. ISLA GEOBUK (COREA DEL SUR), 07/10/2020.- Un surfista practica en el nuevo parque de surf artificial de la isla de Geobuk en Corea del Sur, este miércoles. El parque de olas es el más grande del mundo y el primero en abrirse en el continente asiático. EFE/ Yonhap SOUTH KOREA OUT

São Paulo, 07 de out. (EFE) - A equipe da Efe Brasil selecionou algumas das melhores fotos feitas pelos nossos fotógrafos nesta quarta-feira, 07 de outubro, para mostrar para você o que está acontecendo no Brasil e no mundo.