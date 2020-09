AME7159. SANTIAGO (CHILE), 24/09/2020.- Fotografía sin fecha cedida por Bernardo Segura, que muestra el insecto de origen asiático y cuyo nombre científico es "Harmonia axyridis" conocido en Chile como "la chinita arlequín". De aspecto inofensivo y belleza extrema, las mariquitas son uno de los insectos más llamativos del mundo, pero hay una especie invasora que está causando graves inconvenientes en los ecosistemas de Chile por su gran voracidad: la chinita "arlequín". EFE/Bernardo Segura /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

-FOTODELDIA- Praga (República Checa), 24/09/2020.- Viajeros en una estación de metro en Praga, República Checa, país que ha tenido un aumento récord de la enfermedad COVID-19 desde la semana pasada, el segundo aumento más alto en Europa, después de España. EFE/MARTIN DIVISEK

-FOTODELDIA- Banda Aceh (Indonesia), 24/09/2020.- El verdugo conocido como "Algojo" de la Policía de la Sharía azota a un hombre por violar un niño en Banda Aceh (Indonesia) este jueves. El violador se enfrenta a 196 azotes tras ser declarado culpable de los cargos. EFE/Hotli Simanjuntak

-FOTODELDIA- Seúl (Corea del Sur), 24/09/2020.- Ositos de peluche se colocados como si estuvieran en una huelga laboral como parte de de una protesta contra la política laboral del gobierno, en en Seúl, Corea del Sur, el 24 de septiembre de 2020. EFE/ Jeon Heon-kyun

-FOTODELDIA- Hong Kong (China), 24/09/2020.- Un pequeño mono dorado de nariz chata de Sichuan (Rhinopithecus roxellana) juega con un adulto en el Ocean Park de Hong Kong, el 24 de septiembre de 2020. Este primate es endémicos de una pequeña área de bosques montañosos del centro y suroeste de China. EFE/JEROME FAVRE

-FOTODELDÍA- TRES CANTOS, 24/09/2020.- Científicos trabajan con polillas en la nueva factoría de la empresa ALGENEX, dedicada a la producción de vacunas, que ha sido inaugurada este jueves y visitada por el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. EFE/Rodrigo Jiménez

-FOTODELDIA- Brooklyn (EEUU), 23/09/2020.- Un empleado en la casa de subastas Sotheby's de Nueva York cuelga la obra "Young Man Holding a Roundel" (Hombre joven sujetando un medallón), uno de los pocos retratos pintados por el maestro italiano Sandro Botticelli que han llegado hasta nuestros días y que se subastará en enero de 2021 en la sede de Sotheby's en Nueva York a partir de 80 millones de dólares, aunque se espera que supere ese precio y marque un récord. EFE/PETER FOLEY

-FOTODELDIA- Amritsar (India), 24/09/2020.- Agricultores boquean las vías del ferrocarril durante una protesta contra las nuevas ordenanzas agrícolas, cerca de Amritsar, India, el 24 de septiembre de 2020. Agricultores de todo el estado exigen una vuelta atrás en tres ordenanzas agrícolas del Gobierno central y protestan contra el nuevo proyecto de ley de electricidad 2020, afirmando que van en contra de sus intereses. EFE/ Raminder Pal Singh

-FOTODELDIA- GRAFCAV9320. SAN SEBASTIÁN, 24/09/2020.- Vista de la alfombra roja del auditorio Kursaal de San Sebastián este jueves, sede del 68 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se está desarrollando entre medidas de seguridad debido a la pandemia de covid-19. EFE/Javier Etxezarreta

-FOTODELDIA- Hong Kong (China), 24/09/2020.- Un mono dorado de nariz chata de Sichuan (Rhinopithecus roxellana), en el Ocean Park de Hong Kong, el 24 de septiembre de 2020. Este primate es endémicos de una pequeña área de bosques montañosos del centro y suroeste de China. EFE/JEROME FAVRE

Bangkok (Thailand), 24/09/2020.- Thai pro-democracy activists flash the three-finger salute during an anti-government protest outside the parliament in Bangkok, Thailand, 24 September 2020. Hundreds of anti-government protesters gathered outside the parliament to support the amendment of the constitution as the parliament of Thailand holds special sessions from 23 to 24 September 2020 to deliberate the charter amendment proposals and the establishment of a charter drafting group. (Protestas, Tailandia) EFE/EPA/DIEGO AZUBEL

Shanghai Envirement (China), 24/09/2020.- A man rides a bicycle on the bridge in Shanghai, China, 24 September 2020. Chinese President Xi Jinping, addressing the UN General Assembly on 22 September, announced plans to boost China's Paris climate award target by achieving carbon neutrality before 2060. China was the world's biggest emitter of carbon dioxide in previous years. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Halle An Der Saale (Germany), 24/09/2020.- A view shows synagogue in Halle an der Saale, Germany, 24 September 2020. The 27-year-old German Neo-Nazi named by the media as Stephan Balliet, went on rampage shooting and killed two people on 09 October 2019 in front of the synagogue and a Kebab shop in Halle during the Jewish holiday of Yom Kippur. (Atentado, Alemania) EFE/EPA/FILIP SINGER

Prague (Czech Republic), 24/09/2020.- A Metropolitan police officer wearing a protective face mask patrols on Charles Bridge in Prague, Czech Republic, 24 September 2020. The Czech Republic has had a record rise in COVID-19 disease caused by the SARS-CoV-2 coronavirus from last week, the second highest increase in Europe, after Spain. (República Checa, España, Praga) EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

Colombo (Sri Lanka), 24/09/2020.- Sri Lankan customers buy vegetables at a local market in Colombo, Sri Lanka, 24 September 2020. The Sri Lankan government has lifted the majority of coronavirus restrictions, which were implemented nearly six months ago, and is preparing for a full reopening of businesses and activities in an effort to avoid an economic slump. (Abierto) EFE/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE

Guwahati (India), 24/09/2020.- Indian villagers carry grass for their cows on bicycles on the outskirts of Guwahati, India, 24 September 2020. EFE/EPA/STRINGER

QUI01. LATACUNGA (ECUADOR), 24/09/2020. Feligreses le rezan a la imagen de la Virgen de la Merced, hoy en la ciudad de Latacunga (Ecuador), durante el tradicional festejo de la Mama Negra, un particular rito mercedario, que se celebra con total discreción, pero con una clamor fervoroso para que la Virgen de la Merded, ahuyente al coronavirus y sus secuelas de muerte. EFE/José Jácome