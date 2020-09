Boston (United States), 28/09/2020.- A woman walks past a recently unveiled mural of Dr. Martin Luther King Jr., titled 'Roxbury Love Story' in Boston, Massachusetts, USA, 28 September 2020. The mural, showing Dr King and his wife Coretta Scott King, is on a building near the site of the former 12th Baptist Church where King preached in the 1950's while living in Boston. (Estados Unidos) EFE/EPA/CJ GUNTHER

Herat (Afghanistan), 28/09/2020.- Afghan women work at a carpet loom in Herat, Afghanistan, 28 September 2020. Nearly 19 years after the fall of the Taliban regime and the United States invasion, the Afghan government and insurgents on 12 September, began peace negotiations in Doha. Unlike the Taliban team, the 21-member negotiating group sent by Kabul includes four women, who will look to safeguard the progress on women's rights since the fall of the Taliban regime that had prevented girls from going to schools and confined women to their homes. (Afganistán, Estados Unidos) EFE/EPA/JALIL REZAYEE

Kandahar (Afghanistan), 27/09/2020.- Afghans smoke heroine on the outskirts of Kandahar, Afghanistan, 27 September 2020 (issued 28 September 2020). The Afghanistan National Drug Use Survey 2015 estimates 11 percent of the Afghan population (between 2.5 and 2.9 million Afghans) use drugs. (Afganistán) EFE/EPA/MUHAMMAD SADIQ

Paris (France), 27/09/2020.- Rafael Nadal of Spain in action against Egor Gerasimov of Belarus during their menís first round match during the French Open tennis tournament at Roland ?Garros in Paris, France, 28 September 2020. (Tenis, Abierto, Abierto, Bielorrusia, Francia, España) EFE/EPA/JULIEN DE ROSA

Paris (France), 26/09/2020.- Tennys Sandgren of the USA in action against Hubert Hurkacz of Poland during their menís first round match during the French Open tennis tournament at Roland ?Garros in Paris, France, 28 September 2020. (Tenis, Abierto, Abierto, Francia, Polonia, Estados Unidos) EFE/EPA/YOAN VALAT

Martuni (Azerbaijan), 28/09/2020.- A still image taken from a handout video footage published 28 September 2020 on the official website or the Azerbaijan's Defence Ministry shows Azerbaijani army serviceman during a military operation at the contact line of the self-proclaimed Nagorno-Karabakh Republic (also known as Artsakh). Armed clashes erupted on 27 September 2020 in the simmering territorial conflict between Azerbaijan and Armenia over the Nagorno-Karabakh territory along the contact line of the self-proclaimed Nagorno-Karabakh Republic. (Azerbaiyán) EFE/EPA/AZERBAIJAN DEFENCE MINISTRY / HANDOUT MANDATORY CREDIT / BEST QUALITY AVAILABLE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

-FOTODELDÍA- EA1208. SINGAPUR (SINGAPUR), 28/09/2020.- Unos visitantes caminan por un puente colgante entre los "Superárboles" de los Jardines de la Bahía de Singapur este lunes. El Día Mundial del Turismo se celebra anualmente el 27 de septiembre de 2020, pero muchos lugares turísticos permanecen cerrados o vacíos debido a las restricciones de viaje impuestas como consecuencia de la enfermedad COVID-19 y la pandemia de coronavirus. Singapur ha emitido un vale de 100 dólares de Singapur (alrededor de 72 dólares de los EE.UU.) a todos los ciudadanos en un intento de promover el turismo interno para ayudar a la debilitada industria turística a mantenerse a flote. EFE/ Wallace Woon

-FOTODELDÍA-Hong Kong (China), 25/09/2020.- Alvin, miembro del personal de Ruff and Fetch, un complejo de cuidado y cuidado de mascotas con licencia, asiste a un chihuahua en una piscina en Hong Kong, China, el 25 de septiembre de 2020 (publicado el 28 de septiembre de 2020). El complejo de cuidado y alojamiento de mascotas ocupa 1000 pies cuadrados (92 metros cuadrados) en tres niveles de un edificio y cuenta con un hotel para mascotas con capacidad para 28 perros, un área de compras para productos para mascotas y servicios de spa los animales. EFE/EPA/JEROME FAVRE (Atención: imagen parte de una serie de fotografías)

-FOTODELDÍA-Londres, 28/09/2020.- Un empleado posa con una mascarilla protectora posa tras la obra 'Each to Each' de Matthew Perry durante un photocall para la Exposición de Verano en la Royal Academy of Arts en Londres, Gran Bretaña, el 28 de septiembre de 2020. EFE/EPA/NEIL HALL

-FOTODELDÍA- EA1011. HONG KONG (CHINA), 28/09/2020.- Una modelo coloca delante de uno de sus ojos un diamante ovalado "extremadamente raro" de 102,39 quilates y juega con la luz este lunes en Hong Kong durante la presentación de la subasta que Sotheby's Hong Kong realizará el próximo 5 de octubre. Esta pieza saldrá a licitación sin precio de entrada, es decir, que no hay un precio mínimo ni uno estimado. En 2015, Sotheby's vendió en una subasta celebrada en Nueva York otro diamante "perfecto" de 100 quilates por 22 millones de dólares. EFE/ Jerome Favre

-FOTODELDIA- EA1129. YEONPYEONG (COREA DEL SUR), 28/09/2020.- Marines surcoreanos patrullan la frontero oeste en la isla de Yeonpyeong en Corea del Sur, este martes, mientras continúa la tensión entre ambas coreas por la muerte de un funcionario surcoreano por disparos de tropas norcoreanas. El Consejo de Seguridad Nacional surcoreano se reunió ayer y, ante las discrepancias entre Norte y Sur sobre la muerte del funcionario, indicó que "se ha solicitado una investigación conjunta para indagar en los hechos cuanto antes", según un comunicado emitido por la oficina presidencial sureña. EFE/ Yonhap

-FOTODELDIA- Paris (Francia), 28/09/2020.- Varios operarios retiran agua de la pista Simonne Mathieu tras suspenderse uno de los partidos del torneo de tenis Roland Garros debido a la lluvia este lunes en París (Francia). EFE/IAN LANGSDON

-FOTODELDÍA- EA1119. AMRITSAR (LA INDIA), 28/09/2020.- Unos agricultores protagonizan una sentada en medio de una vía férrea para protestar contra el gobierno de la India y el primer ministro indio Narendra Modi este lunes en la aldea de Devi Dass Pura, a 20 kilómetros de Amritsar, en el Punjab (India). Bajo el lema "Rail Roko" ("Parad los trenes") se manifiestan en contra de los nuevos proyectos de ley agraria del gobierno central. Los agricultores de todo el estado del Punjab exigen que se de marcha atrás a tres proyectos de ley agraria del gobierno y protestan contra el nuevo Proyecto de Ley de Electricidad 2020 porque, afirman, se oponen a los intereses de los agricultores. EFE/ Raminder Pal Singh