Kapisa (Afghanistan), 02/10/2020.- A member of the Afghanistan Snowboarding Federation practices sandboarding for the first time in the province of Kapisa, 120km from Kabul, Afghanistan, 02 October 2020. Sandboarding is an adventurous sport similar to snowboarding that involves riding across or down a sand hill while standing on a board, either with both feet strapped in or while standing loose, without bindings. (Afganistán) EFE/EPA/JAWAD JALALI

-FOTODELDÍA-TOLEDO, 02/10/2020.- Castilla-La Mancha ha contabilizado 28 incidencias en dos horas, desde las 10:00 hasta las 12:00 del mediodía, relacionadas con las fuertes rachas de viento en la región, principalmente por caída de árboles o ramas en la vía pública. En la imagen, cielo nublado sobre la ciudad de Toledo, este viernes. EFE/Ángeles Visdómine

-FOTODELDÍA- Johannesburg (Sudáfrica), 02/10/2020.- Un hombre pasa junto a obras de arte de graffiti en las paredes en el moderno distrito de Maboneng en Johannesburgo, Sudáfrica, 02 de octubre de 2020. EFE/EPA/KIM LUDBROOK

EA5373. BANGALORE (INDIA), 02/10/2020.- La estatua de Mahatma Gandhi engalanada con guirnaldas con motivo de la celebración del 150 aniversario de su nacimiento, este viernes en Bangalore, la India. EFE/ Jagadeesh Nv

-FOTODELDÍA-GRAFCVA8300. VALENCIA, 02/10/2020.- Una persona lleva una tumbona en la playa de la Malvarrosa cuando prácticamente toda la península se encuentra en nivel meteorológico naranja por riesgo importante de viento, lluvia y fenómenos costeros. EFE/Kai Försterling

-FOTODELDÍA-GRAFCAV9693. BILBAO, 02/10/2020.-Una mujer se protege de la lluvia con un paraguas este viernes en Bilbao. Todo el país, salvo Canarias, está hoy en alerta por la borrasca Álex que dejará vientos de hasta 100 kilómetros por hora y lluvias que acumularán hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en zonas del norte, además de grandes olas en el litoral, de hasta 6 metros en el Cantábrico.EFE/LUIS TEJIDO

Washington (United States), 02/10/2020.- The White House the morning after US President Donald J. Trump announced that he and First Lady Melania tested positive for Covid, and will begin to self-quarantine, in Washington, DC, USA, 02 October 2020. His positive test comes after months of the president paying down the severity of the pandemic that has killed 207,000 Americans and more than one million globally. (Estados Unidos) EFE/EPA/JIM LO SCALZO

-FOTODELDÍA- Amsterdam (Países Bajos), 02/10/2020.- La figura de cera del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido 'puesta en cuarentena' en Madame Tussauds colocando una mascarilla y un cartel en la ventana, en Amsterdam, Países Bajos, el 2 de octubre de 2020. Trump y su esposa Melania tienen el coronavirus Sars-CoV-2 y se han aislado en la Casa Blanca. (Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/KOEN VAN WEEL

GRAFCAT2390. BARCELONA, 02/10/2020.- La fachada del Camp Nou luce nueva imagen después de que este viernes se haya desvelado un mural con las instantáneas compartidas por aficionados de todo el mundo con las que se ha compuesto una imagen de Leo Messi, Gerard Piqué, Frenkie De Jong, Marc-André Ter Stegen y Antoine Griezmann como protagonistas. EFE/Alejandro Garcia

-FOTODELDÍA- AME8621. CARTAGENA (COLOMBIA), 01/10/2020.- El alcalde de Cartagena de Indias (Colombia), William Dau toma un baño de mar en una playa que se abrió desde hoy para el público local y los turistas bajo el cumplimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social en Cartagena (Colombia). Las playas de Cartagena de Indias, una ciudad que a la fecha suma 548 muertos y 23.016 casos confirmados de la COVID-19, permanecieron cerradas durante más de seis meses debido a la pandemia del nuevo coronavirus. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

EA5393. AMSTERDAM (HOLANDA), 02/10/2020.- EL equipo holandés de remo entrena este viernes en Amstelveen de cara a su participación en el Campeonato Europeo de Remo, que se disputarán del 9 al 11 de octubre en la localidad polaca de Pozna. EFE/ Koen Van Weel

-FOTODELDÍA-A CORUÑA, 02/10/2020.- Un hombre pasea a su perro por la playa del Orzán en A Coruña, este viernes. La Xunta ha activado para hoy viernes la alerta naranja por temporal costero en las provincias de A Coruña y Lugo, donde se esperan olas de seis metros, mientras que Protección Civil ha alertado de fuertes vientos de hasta 100 kilómetros por hora como consecuencia del paso de la borrasca "Alex". EFE/ Cabalar

EA5277. BANGKOK (TAILANDIA), 02/10/2020.- Estudiantes tailandeses cuelgan una pancarta con el mensaje "este colegio no respeta las normas del ministerio" durante una protesta contra el Gobierno, este viernes en Bangkok, Tailandia. Grupos de estudiantes de secundaria se coordinaron para manifestarse en diversos centros de la capital para pedir el fin de la violencia contra estudiantes y para mostrar su oposición al Ministerio de Educación, después de que recientemente se hicieran virales varios vídeos en los que profesores hacen "bullying" a niños en guarderías y colegios. EFE/ Narong Sangnak