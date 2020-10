Brussels (Belgium), 20/10/2020.- Nurses attend to a patient with coronavirus in the intensive care unit at the Etterbeek-Ixelles site of the Iris Sud Hospitals in Brussels, Belgium, 20 October 2020. Belgium is witnessing a rise in coronavirus infections prompting the government to impose new restrictions that came into effect on 19 October including the closure of bars and restaurants for four weeks. (Bélgica, Bruselas) EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

-FOTODELDIA- ÚDINE (ITALIA) 20/10/2020.- El ciclista portugués Joao Almeida del Deuceuninck-Quickstep con la maglia rosa antes del comienzo de la deciseisava etapa del Giro de Italia con comienzo en Údine este martes. EFE/ Luca Zennaro

EA2860. KABUL (AFGANISTÁN), 20/10/2020.- Afganos entierran a las víctimas de la explosión de una mina al paso de un autobús lleno de pasajeros en un área controlada por los talibanes, este martes en la provincia de Wardak, a 40 km de Kabul, Afganistán. Al menos 9 personas, incluyendo mujeres y niños, murieron en el ataque, mientras que otras muchas resultaron heridas, según fuentes policiales. EFE/ Hedayatullah Amid

EA2619. BRUSELAS (BÉLGICA), 20/10/2020.- Un paciente con Covid-19 recibe atención médica este martes en el área Etterbeek-Ixelles del hospital Iris Sud Hospitals de Bruselas, Bélgica. Los nuevos contagios de coronavirus siguen creciendo en Bélgica, que a partir de esta semana y con una incidencia acumulada de 747 casos diarios en 14 días sobre 100.000 habitantes, empieza a aplicar restricciones como un toque de queda nocturno y el cierre de restaurantes. Bélgica registra actualmente una media de 7.876 nuevos casos diarios en los últimos siete días, un alza del 79 %, datos a lo que se suman 30 fallecidos diarios de media (+89 %) y 252 hospitalizaciones (+100 %). EFE/ Stephanie Lecocq

-FOTODELDÍA- EA2043. MÚNICH (ALEMANIA), 20/10/2020.- El delantero uruguayo del Atlético de Madrid, luis Suárez (c), particpa junto a sus compañeros en una sesión de entrenamiento del equipo, este martes en el Allianz Arena de Múnich (Alemania), en la víspera de su encuentro de la Liga de Campeones ante el Bayern.

GRAF4482. BARCELONA, 20/10/2020.- El jugador del Barça Oriola (dcha) pelea por el balón con el jugador del Acunsa Guipuzcoa Basket, Echenique, durante el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Endesa disputado este martes ante el en el Palau Blaugrana. EFE/Enric Fontcuberta

Srinagar (India), 20/10/2020.- A non-local labor works at a construction site, as the sun sets in Srinagar, the summer capital of Indian Kashmir, 20 October 2020. The non-local labourers who had left the Indian Kashmir after the outbreak of Covid-19 pandemic in March this year, have returned in good number to the region to earn their livelihood. EFE/EPA/FAROOQ KHAN

Bangalore (India), 20/10/2020.- An Indian stands next to graffiti painted on the roadside wall in Bangalore, India, 20 October 2020. India has the second highest total of confirmed COVID-19 cases in the world. EFE/EPA/JAGADEESH NV

-FOTODELDIA- GRAF4047. SUANCES, 20/10/2020.- Vista de la playa de Tagle este martes en la localidad cántabra de Suances, en cuya comunidad la Aemet mantiene activada la alerta naranja por fuertes vientos por la llegada de la borrasca atlántica "Bárbara". EFE/Pedro Puente Hoyos

-FOTODELDIA- Nueva Delhi (India) 20/10/2020.- Activistas de la red tibetana Bharat Tibet Sahyog Manch protestan contra China durante la celebración del aniversario de la guerra indo-china este martes en Nueva Delhi (India). EFE/Rajat Gupta

-FOTODELDIA- SEÚL (COREA DEL SUR) , 20/10/2020.- Los guardias reales vestidos con trajes tradicionales realizan el cambio de guardia en el Palacio de Deoksugung en Seúl, Corea del Sur tras su vuelta a esta tradición, ya que estuvo suspendida durante ocho meses por el coronavirus. EFE/ Jeon Heon-kyun

-FOTODELDÍA- EA2405. BUDAPEST, 20/10/2020.- El fuerte de la Ciudadela y la estatua de la Libertad (en húngaro "Szabadság Szobor") de Budapest, Hungría, iluminados en la noche de ayer, lunes, como parte de la 29ª edición del anteriormente denominado Festival de Otoño de Budapest y renombrado con el nombre de CAFe Budapest, que reúne lo mejor de la cultura contemporánea y el arte de vanguardia. La presente edición se celebra del 9 al 25 de octubre. EFE/ Marton Monus / PROHIBIDO SU USO EN HUNGRÍA

-FOTODELDÍA-Beijing (China), 20/10/2020.- Un hombre junto a un niño en su puesto de un mercado en Pekín, China, el 20 de octubre de 2020. EFE/EPA/WU HONG

-FOTODELDIA- Udine (Italia), 20/10 / 2020.- El ciclista italiano Giovanni Visconti, del equipo Vini Zabu-Brado, antes de la salida de la 16a etapa de la carrera ciclista Giro d'Italia 2020 en 229 km desde Udine a San Daniele del Friuli, Italia, 20 de octubre de 2020. EFE / LUCA ZENNARO