AME2871. BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/10/2020.- Un grupo de indígenas participa en una manifestación hoy, 21 de octubre de 2020, en Bogotá (Colombia). Una nueva jornada de paro nacional convocada por sindicatos, maestros centrales obreras y otros grupos, que se unen por distintas causas se realizó hoy en todo el país, en Bogotá la minga indígena que viajó del suroeste acompañó la manifestación para hacer sus peticiones al Gobierno. EFE/ Mauricio Dueñas

Salzburg (Austria), 21/10/2020.- Lokomotiv's Ze Luis (L) in action against Salzburg's Andreas Ulmer (R) during the UEFA Champions League Group A soccer match between FC Salzburg and FC Lokomotiv Moscow in Salzburg, Austria, 21 October 2020. (Liga de Campeones, Moscú, Salzburgo) EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

EA3517. CIUDAD DEL VATICANO, 21/10/2020.- Un miembro de la Guardia Suiza durante la audiencia general celebrada este miércoles por el papa Francisco en el Aula Pablo VI del Vaticano. EFE/ Angelo Carconi

View of cempasuchil flowers to commemorate the Day of the Dead, on the Paseo de la Reforma in Mexico City, Mexico, 21 October 2020. The capital began preparations for the celebration of the Day of the Dead and more than 200,000 cempauchil flowers, which adorn the streets of eight important avenues of the city, already announce the connection between life and death that occurs at this time of year. EFE/ Sashenka Gutiérrez

MEX9247. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 21/10/2020 .- Vista de flores de cempasúchil colocadas por el Gobierno de la ciudad para conmemorar el día de muertos, en el Paseo de la Reforma en Ciudad de México. La capital comenzó los preparativos para la celebración del Día de Muertos y más de 200.000 flores de cempasúchil, que adornan las vías de ocho importantes avenidas de la ciudad, ya anuncian la conexión entre la vida y la muerte que se presenta en estas épocas del año. EFE/Sáshenka Gutiérrez

GRAF5048. LEKUNBERRI (NAVARRA), 21/10/2020.- El pelotón durante la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España, que se disputa este miércoles entre Pamplona y Lekunberri, de 151, 6 kilómetros. EFE/Kiko Huesca

Khartoum (Sudan), 21/10/2020.- A protester stands in front of burning tires set ablaze to prevent security forces from reaching the protesters in Khartoum, Sudan, 21 October 2020. Activists called for 'March of the Millions' on the anniversary of the October 1964 Revolution. Protesters are calling for the departure of the current government as they protest against the deteriorating conditions and demand to correct the course of the revolution that ousted president Omar Bashir. (Protestas, Jartum) EFE/EPA/MOHAMMED ABU OBAID

-FOTODELDÍA- EA3185. BHOPAL (INDIA), 21/10/2020.- Agentes de policía de Madhya Pradesh durante la ceremonia y desfile para conmemorar el Día de la Policía, hoy 21 de Octubre en Bhopal, India. EFE/EPA/SANJEEV GUPTA

EA3582. SARAJEVO (BOSNIA-HERZEGOVINA), 21/10/2020.- Vista de un edificio que se asoma por encima de la boina de contaminación que cubre los alrededores de la ciudad bosnia de Sarajevo, una de las que más posee más contaminación del aire en el mundo, con un índice de calidad del aire (ICA) de 164.

-FOTODELDIA- SKOLOWSZOW (POLONIA) 21/10/2020.- Vista aérea de una manifestación de agricultores de AGROuni que han bloqueado la autopista A4 a la altura de Skoloszow, Polonia este miércoles para demandar cambios en la ley de protección animal. EFE/ Darek Delmanowicz PROHIBIDO SU USO EN POLONIA

-FOTODELDIA- SANÁ (YEMEN) 20/10/2020.- Vista de un niño con desnutrición en un hospital de la ONU en Saná, Yemen este miércoles. Naciones Unidas ha reducido y suspendido al menos 16 programas de ayuda humanitaria en Yemen y prevé el cierre de otros 26 programas similares a finales de año. EFE/ Yahya Arhab

