Paris (France), 26/10/2020.- People wearing protective face masks walk near the Eiffel Tower, in Paris, France, 26 October 2020. France is in the midst of a second wave of the COVID-19 coronavirus pandemic, recording a new high of 50,000 daily new cases - although Jean-Francois Delfraissy of France's Scientific Council estimates that bew Covid cases are rising by a rate closer to 100,000 per day. France has currently placed 45 million of its citizen across several 'departments' (counties) under a night-time curfew prohibiting leaving one's house between 9pm and 6am. French President Emmanuel Macron is convening a defense council on 27 October to draft new measures to battle the rise in Covid-19 cases. (Francia) EFE/EPA/IAN LANGSDON

Beirut (Lebanon), 26/10/2020.- Empty boxes are seen where French products were displayed after some of the Lebanese shops boycott French goods in Beirut, Lebanon, 26 October 2020. Several Arab companies withdrew French products from shops in response to recent comments made by President Emmanuel Macron on Islam. The cartoons of Prophet Mohammed were projected to pay tribute to the teacher Samuel Paty who was assassinated in Conflans-Sainte-Honorine. On 16 October French school teacher Samuel Paty was decapitated by 18-year-old attacker named Abdoulakh Anzorov who has been shot dead by policemen. Paty was a history teacher who had recently shown caricatures from Charlie Hebdo of the Prophet Mohammed in class. (Atentado, Líbano) EFE/EPA/WAEL HAMZEH

-FOTODELDIA- GRAFCAT3452. BARCELONA, 26/10/2020.- Centenares de taxistas de Barcelona realizan una marcha lenta por el centro de la ciudad para pedir ayudas ante la situación económica a la que se enfrentan por la pandemia y amenazan con colapsar el centro. EFE/Marta Perez

-FOTODELDÍA- EA1607. LONDRES, 26/10/2020.- Un niño observa una maqueta de tren, junto a un cuadro titulado "Lluvia, vapor y velocidad" del artista británico JMW Turner, durante la muestra "El mundo moderno de Turner" en la Tate Britain de Londres, hoy 26 de Octubre de 2020. La muestra permanecerá abierta del 28 de Octubre al 7 de Marzo de 2021. EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

GRAFCAV310. SAN SEBASTIÁN, 26/10/2020.- Vista del atardecer sobre San Sebastián, este lunes, en el que el Gobierno Vasco ha decidido confinar perimetralmente todos los municipios de Euskadi, lo que significa que los ciudadanos solo podrán salir de sus localidades de residencia por causas justificadas como ir a trabajar, estudiar, ir al médico o atender a familiares que necesitan cuidados.EFE/Javier Etxezarreta

-FOTODELDÍA-Moscú (Russian Federation), 26/10/2020.- Velas y flores fuera del Teatro Dubrovka en Moscú, Rusia, 26 de octubre de 2020. La gente se reunió en el teatro de Moscú el 26 de octubre, donde terroristas chechenos tomaron como rehenes a cientos de personas durante el musical Nord-Ost en octubre de 2002, para conmemorar el 18 aniversario la operación de secuestro y liberación de rehenes que se cobró la vida de 129 personas. EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

-FOTODELDÍA-SAN SEBASTIÁN, 26/10/2020.- Una ola rompe este lunes junto en el Paseo Nuevo de San Sebastián. Los cielos del País Vasco estarán nubosos con chubascos moderados en la vertiente cantábrica, especialmente durante la primera mitad del día y en la costa, donde pueden ir acompañados de tormentas, las temperaturas irán en moderado descenso y el estado de la mar será de fuerte marejada o mar gruesa. EFE/Javier Etxezarreta

-FOTODELDIA- ESTAMBUL (TURQUÍA) 23/10/2020.- El artista franco-suizo Saype posa en su propia pintura biodegradable titulada 'detrás de los proyectos del muro' en un espacio flotante en el estrecho del Bósforo en Estambul, Turquía. EFE/ Sedat Suna

-FOTODELDÍA- GRAFCAV265. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 26/10/2020.- Una ola rompe junto a la escultura el Peine del Viento, de Eduardo Chillida, este lunes en San Sebastián. Los cielos del País Vasco estarán nubosos con chubascos moderados en la vertiente cantábrica, especialmente durante la primera mitad del día y en la costa, donde pueden ir acompañados de tormentas, las temperaturas irán en moderado descenso y el estado de la mar será de fuerte marejada o mar gruesa. EFE/Javier Etxezarreta.

-FOTODELDÍA-Macabebe (Philippines), 26/10/2020.- Varios vehículos en una carretera inundada en la ciudad de Macabebe, provincia de Pampanga, Filipinas, 26 de octubre de 2020. EFE/EPA/FRANCIS R. MALASIG