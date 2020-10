-FOTODELDIA- Irvine (Estados Unidos), 27/10/2020.- Un bombero trabaja en evitar la propagación de las llamas que amenazan las viviendas de Yorba Linda, en el condado de orange, al sur de Los Ángeles, Estados Unidos, en la noche del lunes.EFE/ETIENNE LAURENT

Storkow (Germany), 27/10/2020.- Lieutenant Colonel Anastasia Biefang, commander of the Bundeswehr Information Technology Battalion 381, during a handover of command ceremony in Storkow (Oder-Spree), Germany, 27 October 2020. Lieutenant Colonel Anastasia Biefang leavesTechnology Battalion 381 in Storkow after three years as the first female transsexual commander of the German armed forces (Bundeswehr). (Alemania) EFE/EPA/FILIP SINGER

-FOTODELDIA- Seúl (Corea del Sur), 27/10/2020.- Varios alumnos de taekwondo realizan una demostración durante los eventos organizados en recuerdo del 70º aniversario de la Guerra de Corea y el 5º aniversario de la Campaña de los Héroes de Changjin, en Seúl (Corea del Sur) este martes. EFE/KIM HEE-CHUL

-FOTODELDIA- CHUNCHEON (COREA DEL SUR) 27/10/2020.- Un granjero esparce el arroz cultivado para que se seque con el sol en la ciudad de Chuncheon, al noreste de Seúl, Corea del Sur este martes. EFE/ Yonhap PROHIBIDO SU USO EN COREA DEL SUR

-FOTODELDÍA- EA2491. AMERSFOORT (PAÍSES BAJOS), 27/10/2020.- Un perrito de las praderas se da un festín de calabazas de Halloween en el zoo de Amersfoort, Países Bajos, este martes. EFE/ Piroschka Van De Wouw

BRA01. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 27/10/20.- Pacientes son evacuados de uno de los pabellones del Hospital Federal de Bonsucesso, a un taller cercano hoy, en Río de Janeiro (Brasil). Unos 200 pacientes fueron evacuados este martes de uno de los pabellones del Hospital Federal de Bonsucesso, uno de los centros médicos de referencia de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, por un incendio que destruyó parte de su depósito y que los bomberos demoraron tres horas en controlar. EFE/ Antonio Lacerda

Karachi (Pakistan), 27/10/2020.- Pakistani people shout slogans during a demonstration against French President Macron's comments over Prophet Muhammad caricatures, in Karachi Pakistan, 27 October 2020. A group of protestors gathered to protest Macron's comments following the recent beheading of a teacher in France, after he had shown caricatures of the Prophet Muhammad in class. (Protestas, Francia) EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER

Dhaka (Bangladesh), 27/10/2020.- Members of the Islami Andolan Bangladesh party stop at a police barricade as they take part in a march towards the French Embassy in Dhaka, Bangladesh, 27 October 2020. The protest was held in response to French president Emmanuel Macron'Äôs comments following the recent beheading of a teacher in France after he had shown cartoons of the Prophet Mohammad in class. Macron vowed his country would not give up publishing such cartoons. (Protestas, Francia) EFE/EPA/MONIRUL ALAM

-FOTODELDÍA- EA2616. KABUL (AFGHANISTAN), 27/10/2020.- Estado en el que ha quedado un coche bomba tras un atentado en Kabul (Afganistán), este martes. Al menos tres civiles murieron y otros 13 resultaron heridos este martes por la explosión de una bomba lapa colocada en un vehículo y detonada en un barrio de la perseguida minoría chií hazara en el norte de Kabul. EFE/ Hedayatullah Amid

-FOTODELDÍA- EA2776. KIEV (UCRANIA), 27/10/2020.- Un elefante se come una calabaza en el Zoo de Kiev (Ucrania), este martes, durante un almuerzo sorpresa a los animales del recinto con motivo de la celebración de Halloween. EFE/ Sergey Dolzhenko

-FOTODELDÍA- EA2042. BHOPAL, 27/10/2020.- La diosa indú Durga es levantada con la ayuda de una grúa para ser sumergida en el lago Upper de Bhopal, con motivo de la celebración del festival de Durga Puja.EFE/EPA/SANJEEV GUPTA