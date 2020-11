Stip (Republic Of North Macedonia), 05/11/2020.- Teddy the bear tries to get a carrot in the Shtip zoo in Shtip, Republic of North Macedonia, 05 November 2020. Teddy has been kept in poor conditions in Shtip zoo since 2017. Four Paws foundation is realizing their mission to save and relocate Teddy to Dancing Bears Park Belitsa in Bulgaria. At this sanctuary, which is run in cooperation with the French Fondation Brigitte Bardot, Teddy will be able to receive the care and support he desperately needs, such as proper nutrition and medical care. EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

Torun (Poland), 05/11/2020.- People take part in a protest organized by gastronomic entrepreneurs against the new coronavirus restrictions in Torun, Poland, 05 November 2020, amid the ongoing coronavirus pandemic. From 24 October, the entire country was designated as a 'red-zone' subject to renewed restrictions, including closing of cafes, bars, pubs and restaurants. (Protestas, Polonia) EFE/EPA/TYTUS ZMIJEWSKI POLAND OUT

Naples (Italy), 05/11/2020.- A sculpture made of white marble, of a child curled up and chained, placed in the center of Plebiscito square, Naples, Italy, 05 November 2020. This sculpture, made by artist Jacopo Cardillo or Jago, was placed in the night in the center of Plebiscito square, the sculpture is called 'ÄòLook Down'Äô a homophone for Lockdown. Jago, when asked about the meaning of his creation, said go ask all those who feel chained in their conditions. (Italia, Nápoles) EFE/EPA/CIRO FUSCO

Dharamsala (India), 05/11/2020.- Flute maker Ram Krishna presents Bansuri flutes made by him and on sale at McLeod Ganj Himachal Pradesh, India, 05 November 2020. Ram Krishan has been making and selling the traditional bamboo flutes at his shop at McLeod Ganj for the last 20 years. EFE/EPA/SANJAY BAID

Washington (United States), 05/11/2020.- Supporters of US President Donald J. Trump gather in front of the Republican National Committee headquarters for a press conference in Washington, DC, USA, 05 November 2020. The 2020 Presidential Election result remains undetermined as votes continued to be counted in several key battleground states. (Estados Unidos) EFE/EPA/SHAWN THEW

-FOTODELDÍA-GRAFCVA9246. DENIA (ALICANTE), 05/11/2020.-El fuerte viento que azota la Comunidad Valenciana ha animado a los aficionados al Kitesurf a salir a navegar en las aguas de Denia (Alicante) .Según informa Emergencias de la Generalitat, los bomberos han tenido que intervenir esta madrugada ante la inundación de algunas calles, el bloqueo de varios vehículos y el desprendimiento de muros en Sueca y Cullera (Valencia) y en Dénia y Xàbia (Alicante), donde ha llovido de forma intensa durante toda la noche.EFE/ Natxo Francés

-FOTODELDIA- Stip (Macedonia del Norte), 05/11/2020.- El oso Teddy en su pequeña jaula en el zoo de Stip, Macedonia del Norte, este jueves. El oso que vive en penosas condiciones desde 2017 será trasladado al Dancing Bears Park Belitsa en Bulgaria después de que la fundación Four Paws lanzara una campaña para salvarlo y trasladarlo. EFE/GEORGI LICOVSKI

-FOTODELDÍA- GRAFCAT3981. BARCELONA, 05/11/2020.- El sector de los técnicos y músicos trabajadores en el ámbito de la cultura se han manifestado esta mañana ante el departamento de Cultura para protestar por la situación crítica en su sector, este jueves, cuando la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, detalla el paquete global de ayudas aprobadas por el gobierno catalán en su reunión de esta semana para paliar los efectos de la crisis generada por la pandemia en el sector cultural. EFE/Marta Pérez.

-FOTODELDIA- GRAFCAV603. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 05/11/2020.- Vista de la exposición "Galerna", un proyecto visual "muy elaborado y subjetivo del alma vasca" que el fotógrafo donostiarra Jon Cazenave ha desarrollado desde 2007. EFE/Juan Herrero.