Gandhinagar (India), 13/11/2020.- An Indian volunteer disinfects an area inside the Akshardham Temple on the occasion of the Diwali Festival in Gandhinagar, about 30 km north of Ahmedabad, India, 13 November 2020. Diwali, the festival of lights symbolizing the victory of good over evil, commemorates Lord Ram's return to his kingdom Ayodhya after completing a 14-year exile. Diwali, known as the Festival of Lights, will be celebrated on 14 November. EFE/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

New Delhi (India), 13/11/2020.- People crowd a shopping market on the eve of Diwali festival in New Delhi, India, 13 November 2020. According to reports, India is the second worst-hit country by the spread of novel coronavirus which causes Covid19 disease, only behind the United States. (Estados Unidos, Nueva Delhi) EFE/EPA/RAJAT GUPTA

-FOTODELDIA- GRAF8961. LIMA, 13/11/2020.- Policías se enfrentan a manifestantes durante una protesta contra el nuevo Gobierno este viernes, en el centro de Lima (Perú). La toma de juramento del nuevo gabinete no ha traído la calma que Merino ha pedido a la población, que mantiene sus protestas desde la destitución de Vizcarra. EFE/Aldair Mejía

-FOTODELDIA- GRAFCAT4372. BARCELONA, 13/11/2020.- Un visitante durante la presentación de la exposición organizada en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) sobre la última edición del concurso de fotoperiodismo más prestigioso del mundo. EFE/Alejandro García.

New Delhi (India), 13/11/2020.- A photograph taken with slow shutter speed shows people crowding a shopping market on the eve of Diwali festival in New Delhi, India, 13 November 2020. According to reports, India is the second worst-hit country by the spread of novel coronavirus which causes Covid19 disease, only behind the United States. (Estados Unidos, Nueva Delhi) EFE/EPA/RAJAT GUPTA

Bhopal (India), 13/11/2020.- An Indian woman places small oil lamps on the occasion of Diwali, or the Festival of Lights, in Bhopal, India, 13 November 2020. The Diwali festival celebrates the victory of good over evil and commemorates Lord Ram's return to his kingdom Ayodhya after a 14-year exile. Diwali will be celebrated on 14 November 2020. EFE/EPA/SANJEEV GUPTA

-FOTODELDÍA-Lopez (Philippines), 13/11/2020.- Varios jóvenes trasladan un bote con una motocicleta en una carretera inundada a causa del tifón Vamco en la localidad de Lopez, en la provincia Quezon, Filipinas, el 13 de noviembre. EFE/EPA/FRANCIS R. MALASIG

-FOTODELDÍA-PONTEVEDRA, 13/11/2020.- Un niño da de comer a un grupo de palomas en Pontevedra que este viernes presenta un tiempo primaveral. EFE/Salvador Sas-

-FOTODELDIA- GRAF8941. MADRID, 13/11/2020.- Miembros de la Plataforma Más Plurales se manifiesta en contra de la nueva ley de educación, la llamada ley Celaá, en frente del Congreso este viernes. Los manifestantes consideran que la nueva ley ataca la libertad de las familias la hora de elegir centro. EFE/Chema Moya

-FOTODELDÍA- EA5315 TURÍN (ITALIA) 13/11/2020.- Una estudiante realiza sus tareas en la calle junto a decenas de alumnos de los institutos Gioberti y Calvino debido al cierre de escuelas impuesto por el gobierno italiano por el aumento de las infecciones por coronavirus, en Turín, Italia, este viernes. La segunda ola de la covid-19 sigue golpeando a los principales países europeos y en especial a Italia, que registró más de 600 muertos en las últimas 24 horas y cuyos hospitales se encuentran al borde del colapso. EFE/ Alessandro Di Marco

-FOTODELDIA- Rangún (Birmania), 13/11/2020.- Varios ciudadanos hacen cola para recibir una ayuda económica del Gobierno en Rangún (Birmania) este viernes, después de que las autoridades anunciaran el pago de 40.000 MMK, unos 26 euros, a cada familia necesitada en medio de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus. EFE/NYEIN CHAN NAING