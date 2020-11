-FOTODELDIA- Daca (Bangladés) 24/11/2020.- Un sanitario toma una muestra a un niño para realizar un test de Covid-19, en un centro de pruebas de coronavirus del Mugda Medical College and Hospital, en Daca, Bangladés. EFE/MONIRUL ALAM

-FOTODELDIA- Salgotarjan (Hungría), 24/11/2020.- La niebla matutina cubre el paisaje alrededor del Castillo de Somosko, cerca de Salgotarjan, Hungría, 24 de noviembre de 2020. EFE / Peter Komka PROHIBIDO USO EN HUNGRÍA

-FOTODELDIA- CANBERRA (AUSTRALIA) 24/11/2020.- Un koala en la reserva natural de Tidbinbilla cerca de Canberra, Australia este martes. Ayer el gobierno australiano anunció un paquete de medidas por valor de más de 11 millones de dólares para proteger esta especie. EFE/ Lukas Coch PROHIBIDO SU USO EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

-FOTODELDIA- LAUSANA (SUIZA) 24/11/2020.- Un hombre y su perro pasean justo durante la proyección 'Buceando en un mar de colores' obra del artista alemán Daniel Margraf en el Palacio Rumine de la Plaza de Riponne durante el festival de las luces de Lausana, Suiza en la madrigada de este martes. EFE/ Laurent Gillieron

-FOTODELDIA- Fráncfort (Alemania) 24/11/2020.- Vista de unos Santa Claus con mascarilla de chocolate que están a la venta en una pastelería de Fráncfort, Alemania este martes. EFE/ Ronald Wittek

VALLADOLID, 24/11/2020.-Vista de la concentración de Valladolid hoy martes, que junto a Burgos acoge manifestaciones contra la Ley Celaá de Educación organizadas por la plataforma Más Plurales.- EFE/R. García

MEX1184. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 24/11/2020.- Mujeres de colectivos feministas protestan en contra de la violencia contra la mujer el 1 de noviembre de 2020, en Ciudad de México (México). México conmemora hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el registro de 704 asesinatos por razón de género de enero a septiembre del 2020. EFE/José Pazos Fabián

Kabul (Afghanistan), 24/11/2020.- Afghan children gather around a fire to beat the cold in Kabul, Afghanistan, 24 November 2020. Due to the shortage of electricity, the majority of people in Afghanistan use coal and wood, as the only energy supply for warming their houses and cooking during the winter season. (Incendio, Afganistán) EFE/EPA/HEDAYATULLAH AMID

Lashkargah (Afghanistan), 24/11/2020.- Families who fled their villages after Taliban launched massive attacks in different districts of Helmand province, live in temporary shelters in provincial capital Lashkargah, Helmand, Afghanistan, 24 November 2020. Violence has surged across the country in recent weeks, despite the Afghan government and the Taliban committing to be on the defensive to help the ongoing intra-Afghan peace talks that are underway in Doha for over a month. (Atentado, Afganistán) EFE/EPA/WATAN YAR