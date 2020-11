-FOTODELDIA- AME456. TRES RÍOS (COSTA RICA), 24/11/2020.- Un pájaro carpintero observa posada desde la rama de un árbol en la zona de Tres Ríos hoy, al este de San José (Costa Rica). La implementación del Plan Nacional de Descarbonización de la Economía le brindará a Costa Rica beneficios netos por 41.000 millones de dólares al año 2050, especialmente en las áreas de transporte y el uso de la tierra, reveló este martes un estudio. La investigación "Costos y beneficios de la descarbonización de la economía de Costa Rica", realizada durante 2 años, fue presentada en un evento virtual por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en conjunto con la Corporación RAND, la Universidad de Costa Rica y el Gobierno de este país. EFE/Jeffrey Arguedas

Amsterdam (Netherlands), 31/07/2005.- (FILE) - Argentinean soccer legend Diego Maradona shows his skills after the Ajax vs Boca Juniors soccer match during the Amsterdam four-team soccer tournament in the Arena stadium in Amsterdam on Sunday, 31 July 2005. According to reports Maradona died after a heart attack. (Atentado) EFE/EPA/OLAF KRAAK *** Local Caption *** 00494141

BRA01. NITERÓI (BRASIL), 25/11/2020.- La médica Anelisa Maciel Martins (i) y la enfermera Ingrid Hellen (d) se abrazan entre una lámina plástica usada para que pacientes y familiares puedan "tocarse", para ayudar en la recuperación de los internos mediante un ambiente seguro donde las demostraciones de cariño son a prueba de contagios, el 24 de noviembre 2020, en un hospital en la ciudad de Niterói, Río de Janeiro (Brasil). En momentos donde se limita el contacto físico por la pandemia, un hospital de las afueras de Río de Janeiro sin pacientes ingresados por covid ha puesto en marcha su "hora del abrazo" gracias a una película de protección que posibilita demostraciones afectivas entre internos y familiares. EFE/Antonio Lacerda

A staff member is silhouetted against the sky as he works in the preparations of the Christmas tree at the Town Hall square in Valencia, eastern Spain, 25 November 2020. The National Health System's Inter-territorial Council will analyse this evening the Government's plan for Christmas, in which meetings exceeding six people are discouraged and curfew is set from 1.00 am in Christmas Eve and New Year's Eve. EFE/ Kai Försterling

GRAFCVA9983. VALENCIA, 25/11/2020.- Un operario trabaja en el montaje del árbol de navidad de la plaza del Ayuntamiento de Valencia cuando el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud analizará esta tarde entre otros asuntos el plan del Gobierno de cara a las navidades, en el que aconseja no celebrar reuniones de más de seis personas o ampliar hasta la 01:00 la movilidad nocturna en Nochebuena y Nochevieja. EFE/Kai Försterling

Gund (India), 25/11/2020.- A groom along with friends and other relatives walk through snow-clad mountain to reach the bride's home, at Gund some 40 Kilometers from Srinagar, the summer capital of Indian Kashmir, 25 November 2020. In view of heavy snowfall in upper reaches of the region, authorities have issued avalanche warning for eleven districts of Indian Kashmir. People living in avalanche prone areas have been advised to take precautions while venturing out. EFE/EPA/FAROOQ KHAN

Frankfurt Am Main (Germany), 25/11/2020.- Stuffed panda bears sit at set tables in the restaurant 'PINO' in downtown Frankfurt am Main, Germany, 25 November 2020. The restaurant owner calls his installation 'Panda-Mie,' in which the giant panda soft toys sit at the laid tables instead of human guests. Interested parties can buy one of the stuffed bears for 150 euros to support the restaurant owner during the coronavirus pandemic. Due to an increasing number of cases of the pandemic COVID-19 disease caused by the coronavirus SARS CoV-2, new nationwide restrictions came into effect in the country to counter a surge in infections, such as closing bars and restaurants for one month. (Alemania) EFE/EPA/RONALD WITTEK

Beijing (China), 22/11/2003.- (FILE) - Argentinean soccer legend Diego Maradona stretches his arms while visiting the Great Wall of China near Beijing, China, 22 November 2003 (re-issued on 25 November 2020. Diego Maradona has died after a heart attack, media reports claimed on 25 November 2020. (Atentado) EFE/EPA/DIEGO AZUBEL *** Local Caption *** 00089063

-FOTODELDIA- AME380. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 24/11/2020.- Autoridades indígenas de Guatemala se manifiesta en contra del presidente del país, Alejandro Giammattei, y le advierten que tienen la capacidad de paralizar el país, hoy en Ciudad de Guatemala (Guatemala)."Tenemos la capacidad de reunir a más de 100.000 personas y paralizar el altiplano pero también todo el país", señaló Germán Canastuj, uno de los líderes de la manifestación, frente al Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno), en el centro de la Ciudad de Guatemala. EFE/Edwin Bercían

-FOTODELDIA- GRAFCAT5066. BARCELONA, 25/11/2020.- Una visitante en "El Museo Más Dulce del Mundo", una instalación temporal que se puede ver en el Centro Comercial Las Arenas de Barcelona y que está dedicado al mundo de la confitería. EFE/Marta Pérez.

EA3533. SARAJEVO (BOSNIA), 25/11/2020.- La llama Eterna arde en el monumento a las víctimas de la II Guerra Mundial este miércoles en Sarajevo. EFE/ Fehim Demir

-FOTODELDIA- Medan (Indonesia), 25/11/2020.- Dos sanitarios toman muestras para realizar test de Covid-19 en Medan, Sumatra del Norte, Indonesia, este miércoles. EFE/DEDI SINUHAJI

BRA01. NITERÓI (BRASIL), 25/11/2020.- La pareja que celebrará en una semana 50 años de matrimonio, Walter Candido (paciente), de 75 años, y Marlene Amaral (visita), de 73, se besan entre una lámina plástica usada para que pacientes y familiares puedan abrazarse, para ayudar en la recuperación de los internos mediante un ambiente seguro donde las demostraciones de cariño son a prueba de contagios, el 24 de noviembre 2020, en un hospital en la ciudad de Niterói, Río de Janeiro (Brasil). En momentos donde se limita el contacto físico por la pandemia, un hospital de las afueras de Río de Janeiro sin pacientes ingresados por covid ha puesto en marcha su "hora del abrazo" gracias a una película de protección que posibilita demostraciones afectivas entre internos y familiares. EFE/Antonio Lacerda

