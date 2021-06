O conflito desencadeado há 12 anos pela violência do grupo jihadista Boko Haram no nordeste da Nigéria causou a morte de cerca de 324.000 crianças menores de cinco anos, a maioria delas por doenças ou desnutrição, segundo um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O estudo, enviado hoje à Agência Efe pelo escritório nigeriano do PNUD, indica que o jihadismo causou diretamente a morte de 35.000 pessoas nos estados de Borno, Adamawa e Yobe "como resultado de batalhas ou violência unilateral desde 2009".