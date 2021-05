Os danos registrados na Faixa de Gaza em consequência do atual conflito com Israel são de cerca de US$ 250 milhões, segundo afirmou o Ministério da Informação do enclave nesta quarta-feira, décimo dia de escalada de violência, que já deixou 219 palestinos mortos, além de 12 vítimas fatais em Israel.

Os danos mencionados no relatório são apenas os resultantes dos bombardeios israelenses, que consistiram, segundo o ministério, em 1.615 ataques aéreos desde o início do conflito na segunda-feira da semana passada, um número muito superior ao indicado pelo exército de Israel.