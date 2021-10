11 out 2021

Santiago do Chile

EFE Santiago do Chile 11 out 2021

Manifestantes que realizavam ato de apoio à população mapuche, a maior etnia indígena do Chile, entraram em confronto com a polícia do país, o que resultou na prisão de dez pessoas e um saldo de dez feridos, indicou a força de segurança local.

A marcha, convocada através das redes sociais, reuniu cerca de 1.000 pessoas na Praça Itália, no centro de Santiago. Depois disso, os manifestantes partiram em direção à Alameda, a principal avenida da capital chilena.