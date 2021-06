Quase meio milhão de pessoas morreram na última década na Síria, desde o início da revolução em março de 2011 que levou a uma sangrenta guerra que devastou o país e sua população, segundo o último balanço do Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Segundo a documentação dessa ONG, com sede em Londres, mas com ampla rede de colaboradores no terreno, pelo menos 494.438 pessoas morreram, 159.774 das quais eram civis, no período entre 15 de março de 2011, quando começou a revolução, e o último dia 30 de maio.