Cerca de 270 milhões de pessoas correm o risco de passar fome devido a conflitos, ao impacto dos desastres climáticos e à crise econômica causada pela pandemia de covid-19, que aumentou os níveis de insegurança alimentar global, segundo alertou nesta sexta-feira o Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Além disso, o número de pessoas que já estão perto dos níveis de fome aumentou para 41 milhões, sete milhões a mais do que o esperado no início do ano, disse o porta-voz do PMA, Tomson Phiri, em uma entrevista coletiva em Genebra.