Pelo menos 37 pessoas foram assassinadas em três dias de confrontos entre pastores nômades e agricultores no leste do Chade, segundo informou nesta sexta-feira o presidente do país, Idriss Déby, que denunciou a "intensificação" dos conflitos intercomunitários.

"O conflito entre comunidades tem se tornado uma preocupação nacional. Assistimos a um fenômeno de má convivência", declarou o chefe de Estado em entrevista coletiva na capital chadiana, N'Djamena.