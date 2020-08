Os confrontos ocorridos nos últimos quatro dias no oeste do Sudão do Sul, entre grupos civis e as forças de segurança locais, deixaram 127 mortos, pelo menos, segundo informou nesta terça-feira o porta-voz do Exército do país, Lul Ruai Koang.

De acordo com a fonte consultada pela Agência Efe, 72 civis faleceram e 55 militares.

O conflito, ainda segundo Ruai Koang, foi deflagrado no último sábado, na localidade de Tonj, no estado de Warrap, quando uma disputa resultou a morte de dois jovens.

No domingo, o Exército do Sudão do Sul precisou enviar reforços para a região, devido ao descontrole da situação e o registro de cerca de 20 mortes. Apesar do aumento do efetivo, a situação segue tensa na área.

Em Tonj, grande parte da população civil está armada, para tentar evitar roubos de cabeças de gado e também sob a alegação de garantir a segurança de propriedade e familiares, já que argumentam não haver segurança na localidade.

No fim de maio deste ano, cerca de 250 pessoas morreram e 300 ficaram feridas no Sudão do Sul, durante confrontos entre duas tribos no estado de Jonglei, no noroeste do país, segundo o porta-voz da principal força de oposição armada e ministro das Águas, Manawa Peter Garkouth.

Na época, a Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, denunciou uma série de massacres em 28 aldeias de Jonglei, e relatou que além dos óbitos e ferimentos provocados, milhares de pessoas foram desabrigadas ou desalojadas.