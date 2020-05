Pelo menos 20 pessoas morreram e 17 ficaram feridas em confrontos entre tribos árabes e não árabes no estado de Darfur do Sul, no Sudão, na tripla fronteira com o Sudão do Sul e a República Centro-Africana.

"Os incidentes começaram na manhã de terça-feira, quando bandidos roubaram gado e os levaram para a província de Thales, o que levou a confrontos entre dois grupos das tribos Rozeigat e Falata", declarou o governador regional, major Hashem Khaled, em entrevista coletiva em Niala, capital do estado.

Khaled confirmou que houve 20 mortes e 17 pessoas feridas, mas sem detalhar a quantidade em cada uma das tribos, informando apenas que houve danos dos dois lados.

Os problemas tribais nessas áreas nômades datam dos anos 60, mas são renovados periodicamente com o surgimento de conflitos sobre pastagens e gado entre fazendeiros e pastores.

O governador acrescentou que as autoridades enviaram 93 veículos militares à região para acabar com os conflitos, enquanto helicópteros do mesmo tipo foram usados para localizar aglomerações das tribos. Foi imposto um toque de recolher em três áreas e ordenado o monitoramento por parte das forças de segurança.