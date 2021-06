Um aparente confronto entre dois cartéis de drogas rivais terminou com nove mortos no município de Miguel Alemán, no estado de Tamaulipas, no nordeste do México, segundo informaram à Agência Efe fontes próximas às forças de segurança nesta terça-feira.

Pelo menos nove corpos com ferimentos a bala foram deixados na estrada que liga este município fronteiriço aos Estados Unidos com Monterrey, no estado de Nuevo León, no norte do país.