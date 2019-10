EFE Cidade do México 16 out 2019

Um soldado do Exército do México e 14 criminosos armados morreram nesta terça-feira durante um confronto no estado de Guerrero, no sul do país, revelou o porta-voz do Grupo de Coordenação local, Roberto Álvarez Herédia.

"Como resultado do violento confronto, um militar morreu, assim como 14 civis armados", afirmou o porta-voz em um primeiro relatório.