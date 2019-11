Soldados do exército do Mali. EFE/Arquivo

Mais de 40 pessoas, incluindo soldados e suspeitos de terrorismo, morreram na segunda-feira em uma feroz batalha na região de fronteira do Mali e Níger pelos exércitos dos dois países contra um grupo de jihadistas que estavam perseguindo.

As Forças Armadas do Mali (Fama), que ontem mesmo reconheceram o fato, mas relataram apenas sete mortos em suas fileiras, disseram hoje que no conflito perderam 24 soldados, além de outros 29 feridos, enquanto que não há notícias de baixas entre os militares do Níger.