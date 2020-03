Pelo menos seis soldados sírios e nove combatentes da oposição foram mortos em combates nesta sexta-feira na província de Idlib, apesar da entrada em vigor de um cessar-fogo negociado entre a Turquia e a Rússia à meia-noite (local, 19h de quinta em Brasília).

As informações foram passadas à Agência Efe pelo diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), Rami Abderrahman. Segundo ele, o conflito aconteceu pouco depois da assinatura do cessar-fogo, às 3h (local, 22h de quinta em Brasília), mas desde então nenhum outro enfrentamento foi registrado.

De acordo com a ONG, sediada no Reino Unido e com uma grande rede de colaboradores na Síria, foi a primeira violação do cessar-fogo assinado nesta quinta-feira em Moscou entre os presidentes da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que apoia a oposição síria, e da Rússia, Vladimir Putin, um aliado de Damasco.

Os confrontos ocorreram nas montanhas de Zawya, ao sul de Idlib, entre unidades sírias e o grupo radical Partido Islâmico do Turquistão, que conta em seu exército com os Uighurs, uma minoria étnica chinesa de religião muçulmana que combate no norte da Síria há anos.

O porta-voz da Frente Nacional de Libertação, composta principalmente por facções sírias que operam sob a égide do Exército Livre da Síria (ELS), Naji Mustafa, confirmou por telefone à Efe a existências dos conflitos, mas não tem informações sobre mortes.

Além disso, ele denunciou que dezenas de mísseis foram lançados em direção ao oeste da província de Alepo durante as primeiras horas do cessar-fogo. Até agora, as autoridades sírias não reagiram a essa informação.

Apesar dos confrontos em terra, não foram registados aviões de guerra sobrevoando os céus do noroeste da Síria desde o início do cessar-fogo, de acordo com o Observatório.