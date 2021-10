Um grupo de 63 congressistas dos Estados Unidos solicitou nesta quinta-feira ao presidente Joe Biden para que pressione Jair Bolsonaro com uma revisão das relações bilaterais com o Brasil, inclusive a retirada da oferta para que o país se torne um aliado da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Os congressistas enviaram uma carta a Biden para que mande "uma mensagem clara" a Bolsonaro de modo que as relações bilaterais serão "seriamente comprometidas" caso o presidente brasileiro continue a atacar o processo eleitoral.