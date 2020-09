O pedido de cassação do presidente do Peru, Martin Vizcarra, por suposta incapacidade moral, será discutido na próxima semana em sessão plenária parlamentar, conforme decidido pelo Congresso do país nesta sexta-feira.

A abertura do processo que pode levar à saída de Vizcarra do poder foi aprovada com um placar de 65 votos a favor, 36 contra e 24 abstenções. Para que ela se concretize, porém, são necessários 87 votos na sessão decisiva.