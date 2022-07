A Comissão de Fiscalização do Congresso do Peru convocou a primeira-dama, Lilia Paredes, e sua irmã, Yenifer Paredes, para o próximo dia 13 de julho, após a transmissão de um vídeo em que a cunhada do presidente Pedro Castillo supostamente oferece uma obra de saneamento em Cajamarca, região natal do governante.

O presidente do grupo de trabalho legislativo, o fujimorista Héctor Ventura, enviou nesta terça-feira um ofício à esposa e à cunhada de Castillo convidando-as para uma sessão parlamentar que "servirá para informar a Comissão sobre a denúncia feita pelo programa jornalístico ‘Cuarto Poder’".