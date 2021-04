O presidente do Congresso do Paraguai, Óscar Salomón. EFE/Arquivo

O presidente do Congresso do Paraguai, Óscar Salomón, anunciou nesta segunda-feira que enviará uma "nota de urgência" ao líder da Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo, para pedir que sejam agilizados os procedimentos de aquisição de vacinas do país caribenho, que desenvolve cinco, duas delas na terceira e última fase de ensaios clínicos.

Salomón reuniu-se hoje com o embaixador cubano no Paraguai, Raúl Gortázar, para discutir o progresso da pesquisa de vacinas na ilha e a escassez de doses que o Paraguai está enfrentando.