O 20º Congresso do Partido Comunista da China (PCCh), no qual se espera a reeleição do presidente chinês, Xi Jinping, para um terceiro mandato sem precedentes, será realizado em 16 de outubro em Pequim, informou nesta terça-feira a imprensa oficial.

O todo-poderoso Birô Político do Comitê Central do PCCh propôs a data hoje em uma reunião presidida por Xi, na qual também foi acordado que a sétima sessão plenária do Comitê Central da formação política seria realizada em 9 de outubro, na qual será proposta formalmente a data do congresso.