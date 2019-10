O presidente da Comissão Permanente do Congresso do Peru, Pedro Olaechea, apresentou nesta quinta-feira uma ação ao Tribunal Constitucional na qual pede que o órgão anule a dissolução do parlamento decretada pelo presidente do país, Martín Vizcarra.

A solicitação faz parte de uma lista de quatro pontos sobre os quais Olaechea pede o pronunciamento do Tribunal Constitucional. A relação traz uma série de eventos que levaram à dissolução do Congresso e que são vistas como inconstitucionais pela oposição peruana.