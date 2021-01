O Congresso dos Estados Unidos ratificou nesta quinta-feira a vitória do presidente eleito, o democrata Joe Biden, nas eleições de novembro, após um longo e tumultuado dia que incluiu um ataque ao Capitólio com o objetivo de interferir no processo de confirmação dos resultados.

A sessão conjunta das duas casas do Congresso confirmou que Biden e a vice-presidente eleita, Kamala Harris, superaram a barreira de 270 votos eleitorais que dá as chaves da Casa Branca, com um total de 306, e que, portanto, tomarão posse no próximo dia 20.