O Congresso dos Deputados, a Câmara Baixa do Parlamento da Espanha, ratificou nesta quinta-feira que a inviolabilidade do rei, chefe de Estado do país, seja mantida, contra uma proposta que pedia a supressão do mecanismo.

A votaram contra os parlamentares do PSOE, do Partido Popular (PP), do Vox e dos Ciudadanos. Ficaram favoráveis a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), que tinha apresentado a proposta, além da Unidos Podemos e outras forças, como nacionalistas bascos, galegos e valencianos, somando 276 votos contra e 74 a favor.