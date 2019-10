1 out 2019

EFE Lima 1 out 2019

O Congresso do Peru suspendeu o presidente Martín Vizcarra do cargo durante 12 meses por "incapacidade moral", logo após o governante ter anunciado nesta segunda-feira a dissolução do órgão em meio a uma crise entre os poderes Executivo e Legislativo.

A decisão foi tomada com 87 votos dos legisladores presentes no plenário, a maioria do partido fujimorista Força Popular, de seu aliado Partido Aprista e representantes da direita e da extrema-direita.