A Conmebol anunciou nesta segunda-feira que a próxima edição da Copa América, inicialmente marcada para o ano passado, será finalmente disputada este ano no Brasil, depois que na noite de ontem a Argentina anunciou que não receberia mais a competição devido ao agravamento da pandemia.

A autoridade máxima do futebol sul-americano indicou em breve comunicado que "as datas de início e final do torneio estão confirmadas" e que "as sedes e a tabela serão informadas nas próximas horas".