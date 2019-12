A Conmebol definiu nesta terça-feira, em sorteio realizado em Assunção, no Paraguai, os primeiros confrontos da próxima edição da Copa Sul-Americana.

Com Abel Braga de técnico após a saída de Vanderlei Luxemburgo para o Palmeiras, o Vasco terá pela frente na estreia do torneio o quarto representante da Bolívia, que será definido no dia 29.

Já o Atlético-MG, semifinalista do torneio neste ano, joga contra o Unión, da Argentina, com direito a decidir em Belo Horizonte.

O Fluminense, último a conquistar vaga no torneio pelo Campeonato Brasileiro, terá como adversário o Unión La Calera, do Chile.

Estreante em competições internacionais, o Fortaleza enfrentará o mais complicado rival dos brasileiros na fase inicial da Sul-Americana. Os comandados de Rogério Ceni pegam o Independiente, da Argentina, campeão sobre o Flamengo em 2017.

Goiás e Bahia duelarão contra times do Paraguai. O Esmeraldino decide a eliminatória em casa diante do Sol de América. O Tricolor, por sua vez, abre a campanha em Salvador contra o Nacional.

O torneio começa no próximo dia 4 de fevereiro, quando o Coquimbo Unido, do Chile, e Aragua, da Venezuela, entram em campo.

As dez equipes que avançarem desta fase inicial da Sul-Americana ganharão a companhia de outros dez times que virão da Copa Libertadores. A Conmebol, então, realizará um novo sorteio para decidir os próximos confrontos da competição.

Como a Libertadores, a Sul-Americana será decidida em jogo único. A final está marcada para o dia 7 de novembro, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina

Antes do sorteio, a Conmebol informou que a Taça Libertadores e a Sul-Americana distribuirão US$ 217,5 milhões em prêmios em 2020, um novo recorde. Só o campeão da Libertadores levará US$ 15 milhões (R$ 61 milhões)

Confira os confrontos da primeira fase da Sul-Americana:.

Coquimbo Unido (CHI) - Aragua (VEN).

Bolívia 4 (BOL) - Vasco (BRA).

Bolívia 2 (BOL) - Emelec (EQU).

Plaza Colonia (URU) - Zamora (VEN).

Bolívia 1 (BOL) - Melgar (PER).

River Plate (URU) - Atlético Grau (PER).

Unión (ARG) - Atlético-MG (BRA).

Nacional (PAR) - Bahia (BRA).

Fénix (URU) - Nacional (EQU).

Huracán (ARG) - Atlético Nacional (COL).

Sol de América (PAR) - Goiás (BRA).

Sportivo Luqueño (PAR) - Mineros de Guayana (PAR).

Vélez Sarsfield (ARG) - Aucas (EQU).

Bolívia 3 (BOL) - Millonarios (COL).

Lanús (ARG) - Universidad Católica (EQU).

River Plate (PAR) - Deportivo Cali (COL).

Argentinos Juniors (ARG) - Sport Huancayo (PER).

Unión La Calera (CHI) - Fluminense (BRA).

Huachipato (CHI) - Deportivo Pasto (COL).

Audax Italiano (CHI) - Real Garcilaso (PER).

Independiente (ARG) - Fortaleza (BRA).

Liverpool (URU) - Llaneros (VEN).