A Conmebol anunciou nesta terça-feira a alocação de US$ 6 milhões a serem distribuídos entre as dez federações que integram a entidade para que sejam realizadas medidas de prevenção contra a pandemia do novo coronavírus e amortecer o impacto econômico causado pela paralisação nas competições.

O presidente da confederação sul-americana, Alejandro Domínguez, informou em suas redes sociais que esse desembolso eleva o total de fundos disponibilizados para as associações desde o começo da crise sanitária para US$ 85 milhões.

Desse mais novo saque, a Conmebol explicou que US$ 2 milhões serão utilizados pelas federações para testes laboratoriais e os outros US$ 4 milhões irão para fundos gratuitos que podem ser alocados de acordo com a necessidade.

"Os fundos serão distribuídos de forma equitativa, mas com a condição de que as federações apresentem responsabilidade expressa pelo destino do investimento", disse a confederação em comunicado.

A Conmebol acrescentou que a ajuda financeira é considerada crucial para o futebol na região, que está passando por um momento difícil financeiramente.

"Com esses novos recursos, a Conmebol busca aliviar a situação extremamente difícil enfrentada por federações e clubes, e também aproximar o que milhões de torcedores em toda a América do Sul esperam com muita ansiedade: o retorno do futebol, cuidando da saúde de todos", destaca o texto.

A Conmebol destacou que US$ 79 milhões já haviam sido distribuídos antes desse desembolso, dos quais US$ 55 milhões foram um adiantamento para os clubes participantes da Taça Libertadores e da Copa Sul-Americana. Os dois torneios foram suspensos em março, e a entidade está avaliando a possibilidade de que possam ser retomados em setembro, com as medidas de saúde que foram aprovadas para este fim na semana passada.

Outros US$ 10 milhões foram adiantados da Copa América da Argentina e da Colômbia, que deveria estar sendo disputada em junho e julho, mas foi remarcada para o ano que vem. Há ainda US$ 14 milhões provenientes dos Fundos de Evolução. EFE

lb/dr