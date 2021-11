O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou nesta sexta-feira uma resolução que condena o golpe de Estado no Sudão, ocorrido em 25 de outubro, e em que exige a libertação do primeiro-ministro do país, Abdalla Hamdok, assim como de outras pessoas presas arbitrariamente.

O texto, que recebeu aval sem a necessidade de votação, mas que Rússia, China e Venezuela se desligaram, condena "nos termos mais enérgicos possíveis" o golpe militar, a suspensão das instituições de transição e a imposição de medidas contrárias à Declaração Constitucional de 2019 e o Acordo de Paz de Juba.