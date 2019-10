O Conselho de Estado de Cuba rejuvenesceu com a saída, nesta quinta-feira, de várias personalidades históricas da revolução do principal órgão de governo da ilha, seguindo o que foi estipulado na nova Constituição, aprovada em fevereiro.

O Parlamento, reunido em sessão extraordinária para oficializar a permanência de Miguel Díaz-Canel na presidência e a nomeação de outros funcionários do alto escalão do governo, aprovou por unanimidade as candidaturas ao Conselho de Estado, que agora passa a ter 21 membros, dez a menos do que a composição anterior.